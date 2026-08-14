Después de que se decretó la emergencia nacional en Colombia, la Dimayor decidió hacer varios cambios en la programación con el fin de que todos los jugadores que hacen parte del torneo nacional pudieran compartir con sus familias y ayudar en las diferentes zonas. Estos cambios aplican no solo para el campeonato masculino, sino también para el femenino, el cual se encontraba en uno de sus mejores momentos.

Según dio a conocer la entidad, los cuadrangulares de la Liga Femenina que corresponden a los cuartos de final del torneo ya no se van a realizar en el horario que se había establecido hace unas semanas. Los partidos que fueron reprogramados son Orsomarso vs. Deportivo Pasto, Medellín vs. América de Cali, Santa Fe vs. Fortaleza.

Leer más: Cambio en programación Liga BetPlay 2026-2: Dimayor ¿Cuándo vuelve el FPC?

¿Cuándo se juegan los cuadrangulares de la liga femenina Dimayor?

Después de que se diera a conocer que todos los partidos de la Liga y Torneo BetPlay iban a ser reprogramados, la Dimayor anunció cuáles son las nuevas fechas en las que se van a realizar los partidos. En esta oportunidad, todos se van a hacer al mismo tiempo, en una única fecha, con el fin de poder definir cuáles son los equipos que van a pasar a la siguiente ronda.

Orsomarso vs. Deportivo Pasto, Independiente Medellín vs. América de Cali, Santa Fe vs. Fortaleza son los partidos que se van a jugar el próximo lunes 17 de agosto del 2026 a las 3:00 p.m. De esta manera, queda pendiente el partido entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas, pero en esta oportunidad los dos clubes ya se encuentran eliminados.

Seguir leyendo: Jugadores de Millonarios, Santa Fe y Pereira se unen para ayudar a los afectados tras el temblor en Colombia

Hasta ahora, han clasificado Atlético Nacional y Deportivo Cali, quienes ocupan el primero y el segundo puesto. Seguidos de estos, están Millonarios, América de Cali, Internacional de Bogotá, Internacional de Palmira y Santa Fe.

El último equipo clasificado se va a definir en esa fecha, en donde todos están a la expectativa de lo que pueda pasar, pues hay varios equipos que tienen la misma cantidad de puntos, así que cualquiera tiene oportunidad de avanzar.