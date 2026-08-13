En los últimos días, cientos de personas han dedicado todos sus esfuerzos para poder ayudar a todos los damnificados tras el fuerte temblor en Colombia. Por eso, la Dimayor anunció que harán un gran cambio en la programación del fútbol profesional colombiano, así que durante los próximos días no se van a realizar partidos en ninguno de los estadios del país.

Esto quiere decir que el partido que tenía programado Millonarios para este viernes contra Barranquilla FC en el estadio El Campín, por la Copa BetPlay. De esta manera, cambia por completo la programación del cuadro embajador, que decidió sumarse a los centros de ayuda con el fin de llevar la mayor cantidad de productos de primera necesidad a las zonas afectadas en todo el país.

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Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga Colombiana

Según reveló la Dimayor, el fútbol profesional colombiano no va a estar activo por ahora y volverá el próximo 19 de agosto del 2026. Esto quiere decir que el partido de la fecha cinco contra el Deportivo Cali que se iba a realizar el 17 de agosto. Queda aplazado hasta nueva fecha.

De esta manera, el siguiente partido que va a jugar Millonarios será contra Águilas Doradas en condición de visitante. El juego se va a desarrollar el próximo sábado 22 de agosto a las 2:00 p.m. por la fecha seis de la Liga BetPlay 2026-2 y este será el encuentro en el que vuelve el embajador a las canchas.

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Por ahora, no se han dado a conocer detalles sobre las fechas y días en los que se van a desarrollar todos los encuentros deportivos que fueron aplazados. Sin embargo, la Dimayor aseguró que en este momento lo más importante es que los jugadores puedan estar con sus familias y ayudar en las diferentes colectas que se están realizando en el país.

De hecho, los hinchas de Millonarios han organizado diferentes eventos con el fin de poder ayudar a todas las personas que tienen necesidades en este momento y que necesitan productos de primera necesidad en medio de la emergencia que enluta a todo el país.