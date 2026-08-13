¿Cuántos equipos de la B suben a la A en Colombia? Así se definen los ascensos en el FPC

Ya se dio inicio al segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor y, de la misma manera, al torneo; esto quiere decir que comienza la lucha de los equipos de la B para poder ascender, mientras que aquellos de la A no quieren descender. Sin embargo, al final serán pocos los que pueden tener la oportunidad de avanzar y estar en la categoría más alta del FPC.

El campeonato de ascenso ya dio inicio y son más de 16 equipos los que están luchando para poder subir a la A y así jugar contra los clubes más importantes del FPC. Sin embargo, solo los que más se destaquen y logren sumar la mayor cantidad de puntos van a poder llegar a la gran final, que se desarrollará cuando finalice el año.

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¿Cuántos equipos de la B suben a la A en Colombia?

El torneo de ascenso empezó en el mes de febrero, pero por ahora no se conocen cuáles son los favoritos que podrían llegar a la A en el próximo año. Tenga en cuenta que son en total 16 equipos los que van a participar del torneo, pero van a subir solo los dos mejores que logren consolidarse en las primeras posiciones.

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Según se viene haciendo desde hace varios años, el primero en ascender es el gran campeón del año y, posteriormente, se hace otro partido de repechaje, que se juega entre el subcampeón y el equipo que tiene más puntos a lo largo del 2026. Así definen a los clubs que van a tener la posibilidad de ser parte del FPC, pero en la categoría A.

Por otro lado, los dos equipos que hagan la peor campaña del 2026 a fin de año van a descender a la categoría B. Allí, van a tener que luchar nuevamente y hacer todo el proceso, con el fin de poder subir nuevamente al fútbol profesional colombiano, pero en la A.