Dimayor anunció cambió en la programación de la Liga BetPlay 2026-2 ¿Cuándo vuelve el FPC?

Los últimos días, todo el país se ha unido para poder ayudar a todas las personas que terminaron damnificadas por el fuerte temblor que se presentó el pasado lunes 10 de agosto en Colombia. Desde el primer momento, diferentes organismos de socorro, personas civiles, fundaciones y voluntarios han trabajado con el fin de poder ayudar a todos aquellos que en medio de la emergencia lo perdieron todo.

Hace unos días, la Dimayor anunció que había varios cambios en la programación de la Liga BetPlay, así que en los próximos días no iba a jugar ningún partido del futbol profesional colombiano. Pese a eso, todo estaba listo para poder retomar de manera habitual desde el próximo viernes 14 de agosto del 2026.

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Esta fue una decisión bastante polémica, teniendo en cuenta que había varios equipos en los que sus jugadores se han dedicado a recolectar ayudas y, en otros casos, a ser voluntarios para buscar personas con vida o repartir comida.

Dimayor anunció cambios en la programación de la Liga BetPlay

En las últimas horas, la Dimayor anunció que hay un nuevo cambio en la programación del fútbol profesional colombiano. Los partidos no van a retomar este viernes y se aplazan todas las fechas de este fin de semana, esto con el fin de que el país se pueda concentrar en todo lo relacionado con las ayudas a los damnificados por el temblor en Colombia.

COMUNICADO OFICIAL: El fútbol colombiano, solidario con Colombia y comprometido con el país Entendemos que Colombia vive un momento que nos conmueve a todos. Sabemos que, en circunstancias como estas, las prioridades cambian y que lo más importante es acompañar a quienes han… pic.twitter.com/0ssP50cobb — DIMAYOR (@Dimayor) August 13, 2026

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Esto quiere decir que la programación habitual del fútbol en Colombia regresa el próximo 19 de agosto del 2026 y en los próximos días se darían a conocer las nuevas fechas de los partidos que no se desarrollaron en esta semana. Además, aseguran que con este cambio de fecha, buscan que los jugadores de los clubes puedan hacer su contribución ante esta emergencia que enluta a todo el país.