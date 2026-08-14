El pasado lunes 10 de agosto del 2026 se presentó un fuerte temblor en Colombia de magnitud 7.4 que afectó a miles de personas en diferentes ciudades del país. Según han reportado las autoridades, varios edificios colapsaron, hay quienes buscan a sus familiares con vida dentro de los escombros y hay familias enteras que lo perdieron todo.

Aunque se creía que este sería el único temblor que se iba a sentir, con el paso de las horas se empezaron a presentar las réplicas, las cuales se han sentido con mayor fuerza en el Chocó, pero también en Armenia y Pereira. Por eso, algunos usuarios se han preguntado en redes sociales sobre cuándo será el día en el que se van a dejar de presentar estos movimientos telúricos con el fin de poder sentir un poco más de tranquilidad y empezar a retomar sus vidas.

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¿Hasta cuándo se podrían presentar réplicas del temblor en Colombia? Esto dicen las autoridades

El Servicio Geológico Colombiano sigue estudiando de cerca todo lo relacionado con los movimientos que se siguen presentando en el país, así que en varias oportunidades han mencionado que, por ahora, las réplicas que se presentan son completamente normales. De hecho, hace unos días, se dio a conocer que, desde el primer temblor del pasado lunes 10 de agosto, se han registrado un poco más de 100 movimientos.

El pasado jueves 13 de agosto se registró un movimiento de magnitud de 4.2 y otro de 4.0 que sin duda se sintió en varias de las zonas afectadas. Sin embargo, tal y como han asegurado las autoridades junto a los expertos, NO es posible predecir un temblor, ni mucho menos las réplicas, por lo que nadie puede saber cuándo se van a presentar este tipo de sismos.

Sobre la pregunta de hasta cuándo se van a registrar este tipo de movimientos telúricos, Miguel Lizarazo explicó en entrevista con Noticias Caracol que nunca se sabe hasta cuándo se van a dar las réplicas. Pero estas serían algo normal después de un temblor, teniendo en cuenta que la corteza terrestre entra en un proceso de reajuste después de liberar toda la energía en un movimiento tan alto como el que se registró en Colombia.

También mencionó que estas réplicas suelen ser un poco más suaves que el temblor inicial, pero se deben seguir las recomendaciones de los expertos y, en las zonas que tienen edificios con riesgo de colapso, hay que buscar albergue en un lugar seguro. De ahí la importancia de que los ciudadanos no regresen a sus casas antes de que estas sean verificadas por las autoridades, con el fin de evitar una tragedia mayor.