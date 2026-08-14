Así puede ayudar a las mascotas perdidas en Cali, Pereira y Chocó tras temblor en Colombia; tome nota

Todos los días se conocen nuevos detalles de todo lo que está pasando en las ciudades afectadas tras el fuerte temblor en Colombia de magnitud 7.4, en el que muchas personas lo perdieron todo. Sin embargo, uno de los problemas que más preocupa a las autoridades es la cantidad de mascotas y animales que hay en las calles abandonados, muchos de ellos con heridas en sus cuerpos, necesitando asistencia médica.

Felipe Reyes, corresponsal de Caracol Radio, habló en ‘El Gallo’ de Radioacktiva y reveló cuáles son esas cosas que más se necesitan en este momento. Actualmente, él se encuentra en Cali y habló sobre la problemática que se podría presentar con las mascotas que están abandonadas o fueron rescatadas, pero aún no se encuentra a sus dueños.

Muchos de estos animales están en las calles, buscando un albergue, un lugar donde puedan estar seguros y tengan la forma de recibir alimento. Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de personas afectadas y viviendas que tuvieron pérdida total, esto no es tan fácil, dejando a muchas familias abandonadas en las calles con sus mascotas.

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#ESPERANZADOR 🐱 Toda vida importa. Un gatico fue rescatado con vida de entre los escombros gracias a la valiente y exhaustiva labor de los rescatistas, quienes han trabajado día y noche sin descanso para salvar a cada persona y ser vivo que lo necesita tras la fuerte emergencia. pic.twitter.com/z0zWcFb5BI — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 12, 2026

¿Cómo ayudas a las mascotas tras el temblor en Colombia? Todo lo que debe saber

Actualmente, hay muchas mascotas esperando un hogar, gatos, perros y otros animales que han sido rescatados en medio de la tragedia, pero están a la espera de poder tener un hogar temporal, recibir ayuda médica o poder encontrar un lugar donde puedan recibir alimentación todos los días. Por medio de redes sociales, diferentes personas han creado campañas con el fin de enviar veterinarios a las zonas afectadas.

La reconocida creadora de contenido, Xiomara Aguilar, está buscando personas que quieran donar sus millas con el fin de poder comprar tiquetes de avión para llegar a lugares como Cali, Armenia, Pereira y Chocó a atender a todos los animales. Sin embargo, con el fin de completar esta ayuda médica, se necesitan algunas donaciones de medicamentos e insumos para la atención de las mascotas en el sitio de la tragedia.

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Los interesados en aportar a esta causa pueden donar alcohol, gasas, algodón, tapabocas, guantes y medicamentos como dexametasona, clorhexidina, rasupram, entre otros que son de primera necesidad para atender a los animales que tienen heridas o están en riesgo.

Por otro lado, hay un portal web llamado ‘Encuentra a tu mascota’, en donde las personas pueden publicar la foto de su mascota y los datos de contacto, para que lo puedan llamar en caso de que esta sea encontrada en las diferentes ciudades. Esto con el fin de poder llevar nuevamente a su hogar a todos los animales que se extraviaron en medio del fuerte temblor.

Recuerde que en todos los centros de acopio podrá donar comida húmeda o purina seca para todos los gatos y perros que tanto lo necesitan durante la emergencia nacional.