La mejor canción de heavy metal que se estrenó en los 80 según expertos; un tema fuerte y pesado

El metal es uno de los géneros musicales más escuchados por cientos de personas en todo el mundo, quienes con el paso del tiempo han encontrado en estas canciones su forma de liberar emociones con sonidos un poco más fuertes. Sin duda, se han estrenado millones de canciones, unas más populares que otras, posicionando a importantes bandas que han logrado llevar sus éxitos por diferentes escenarios.

Para los años 80, cuando el rock y el metal eran de los géneros más populares, varias personas lograron hablar no solo de lo nuevo, sino de lo mejor que podían escuchar. Fue un momento en donde Metallica se posicionó con varias de sus canciones, pero en especial en los 80, no se logró quedar con el puesto de la mejor.

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¿Cuál fue la mejor canción de heavy metal de los años 80?

El medio de comunicación internacional experto en música, IndieHoy, dio a conocer cuáles fueron esos éxitos de heavy metal que se estrenaron en 1986 y se convirtieron en lo mejor que habían escuchado muchas personas. Allí, no solo hablan sobre todo lo que necesitaba una canción para ser un éxito, sino también todo lo que buscaban los oyentes en cada nuevo lanzamiento de las bandas vigentes.

Las canciones que se queda con el primer puesto como las mejores que se estrenaron en ese año son las que hacen parte de los éxitos de Manilla Road con ‘The Deluge’. Para muchos podría no ser tan conocida, pero los críticos no han parado de hablar de todos estos sonidos, la letra y la respuesta que tuvo el público cuando se escuchó por primera vez en un gran escenario.

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Los expertos aseguran que no hay ninguna canción que fallara en ese lanzamiento, pues sin duda para ellos se trató de una “obra maestra”. Es una canción de epic heavy metal en la que la banda logró hacer una nueva apuesta que conquistó a cientos de personas por la complejidad que hicieron en cada uno de los sencillos, donde la batería, la guitarra y los otros artistas fueron los verdaderos protagonistas.

Tiene una duración de ocho minutos y 15 segundos, pero eso es suficiente para poder disfrutar de esta canción que llegó a miles de personas en todo el mundo con más de 125 mil visualizaciones.