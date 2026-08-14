El próximo eclipse será antes de terminar agosto: ¿Se verá en Colombia? Será lunar parcial

Agosto es el mes en el que más se han presentado fenómenos astronómicos; hace unos días, cientos de personas fueron testigos de lo que fue uno de los eclipses que pasó a la historia como uno de los que dejó las mejores imágenes. Pero eso no es todo, pues antes de que termine el mes se va a presentar un nuevo evento que podría sorprender a cientos de personas en todo el mundo, pues se podrán ver las estrellas de una forma diferente.

Según dieron a conocer los expertos, el próximo 27 de agosto se va a presentar un nuevo eclipse lunar en el que más del 90% de la luna se va a teñir con tonos rojizos en lo que muchos llaman “la luna de sangre”.

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¿Cuándo y dónde ver el próximo eclipse lunar en Colombia?

El próximo eclipse lunar parcial será del 27 al 28 de agosto del 2026 y, según han mencionado varios expertos, será uno de los momentos más importantes del año, en donde la luna se verá llena y con tonos rojos, algo que pasa en raras ocasiones. Según han explicado, este es un eclipse parcial lunar, así que todo lo que pasa es muy parecido a lo que sucede en el eclipse solar, pero en esta oportunidad en la noche.

Todo el evento astronómico va a empezar desde las 8:23 p.m. con la fase penumbral; después, a las 9:33 p.m., se va a poder ver la segunda fase, en donde la sombra de la Tierra va a cubrir todo el satélite, dando inicio al eclipse. Todos aquellos que quieran verlo, podrán hacerlo en su punto máximo desde las 11:12 p.m., cuando ya más del 90% de la luna se empezara a pintar de los tonos rojizos.

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Finalmente, a las 12:51 p.m. del 28 de agosto del 2026, se da inicio a la fase parcial para así poner fin a lo que es el eclipse lunar del mes de agosto que se va a poder ver desde Colombia. Este será uno de los últimos fenómenos que se van a apreciar en el 2026, pero sin duda uno de los mejores, que promete imágenes fascinantes para los amantes de la ciencia.

Tenga en cuenta que en caso de lluvia o cielo parcialmente nublado, este fenómeno astronómico no se podría ver en Colombia. Pero por ahora, se cree que todo se podrá desarrollar sin problema, teniendo una mejor visión cuando se usan elementos especializados telescopios.