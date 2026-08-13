Los jugadores de fútbol profesional colombiano se siguen uniendo para poder recolectar ayudas para todas las personas que lo perdieron todo tras el fuerte temblor que se registró en Colombia el pasado lunes 10 de agosto. Según dieron a conocer las autoridades, las zonas con mayor afectación son el Eje Cafetero, es decir, Manizales, Pereira y Armenia; El Chocó, Buenaventura y Cali.

Por eso, algunos deportistas se han pronunciado frente a esta emergencia nacional y han expresado sus deseos de ayudar a todos los damnificados. Uno de los que se pronunció en las últimas horas, junto a su esposa, fue Leo Castro, quien fue una de las grandes figuras del Deportivo Pereira y ahora quiere ayudar a todos los que se vieron afectados.

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Leo Castro habilitó un punto de acopio para recibir donaciones en Bogotá. ¿Dónde es?

El crack de Millonarios, Leo Castro, demostró que sigue llevando a Pereira en su corazón y, pese a que ya no juega en este equipo, sigue recordando que fue uno de los clubes que le dio la oportunidad de crecer. Por eso, junto a su esposa, Daniela Múnera, decidieron reunirse para poder llenar varios camiones de ayudas y llegar hasta esta zona que quedó gravemente afectada.

Según reveló el ídolo de Millonarios, el punto de acopio estará ubicado en la Calle 17 A #69B – 74 y va a estar habilitado desde las 6:30 a.m. y hasta las 6:30 p.m. Esto quiere decir que serán en total 12 horas en las que el futbolista y su pareja se van a encargar de recibir directamente todas las ayudas de las personas.

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“Estaremos recibiendo donaciones desde las 6:30 de la mañana. Mi esposa y yo estaremos en horas de la tarde acompañándolos en esta bonita labor que tanto lo necesitan aquellas personas que lo han perdido todo”, aseguró Leo Castro.

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El jugador fue una de las estrellas del Deportivo Pereira y muchos de sus excompañeros se encuentran en la zona afectada, buscando personas con vida bajo los escombros y ayudando a todos aquellos que más lo necesitan en este momento que lo perdieron todo.