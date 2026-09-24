¿Cuándo se juegan amistosos de la FIFA? Calendario internacional partidos septiembre y octubre 2026

La fecha FIFA se ha tomado la escena del mundo del fútbol en este mes de septiembre. Este parón llega con el objetivo de que las selecciones regresen a la cancha después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Colombia y más selecciones serán protagonistas de una larga jornada que presentará varios amistosos imperdibles, con un cambio especial dentro de las fechas FIFA usuales.

Más noticias: Este es el partido más largo en la historia del fútbol: duró más del doble

Para que no se pierda ni un detalle de lo que será el cronograma de partidos de selecciones nacionales, aquí les contamos hasta cuando irán estos encuentros.

¿Cuándo se juegan amistosos de la FIFA?

Sin lugar a dudas, las selecciones internacionales han contado con una cantidad enorme de emoción en los últimos meses. Luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026 varios combinados han regresado a la cancha con la ambición de demostrar su nivel deportivo.

Claramente este mes implica una oportunidad importante para las selecciones de retomar el camino deportivo. Nuevos jugadores serán probados, y varios combinados incluso estrenarán entrenador.

Particularmente esta fecha FIFA cuenta con una particularidad que la diferenciará de los parones anteriores. Usualmente estos solían tener un tiempo de duración de 2 semanas, durante los cuales se llevaban a cabo 2 amistosos.

No obstante, este será un parón largo, que permitirá a los combinados mayor tiempo de prueba, y también una ventana para poder disputar más partidos en este mes.

La fecha FIFA actual está comprendida desde el pasado 21 de septiembre, cuando los jugadores empezaron a reportarse con sus selecciones, hasta el próximo 6 de octubre.

Más noticias: IFAB reconoce grave error a favor de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026: escándalo en el fútbol

En estas fechas se llevarán a cabo varios partidos imperdibles, donde selecciones de gran poderío chocarán en la cancha.

Los partidos de Colombia

Colombia puntualmente iniciará su recorrido ante México, con un partido imperdible el próximo 26 de septiembre. El calendario completo es el siguiente:

Colombia vs México – 26 de septiembre – 8:00p.m. – Baltimore, Estados Unidos

Colombia vs Paraguay – 2 de octubre – 7:00p.m. – Harrison, Estados Unidos

Colombia vs Perú – 6 de octubre – 6:45p.m. – Miami, Estados Unidos

La ‘tricolor’ comenzará un nuevo horizonte deportivo, en el que empezará a calentar motores para la próxima Copa América de Conmebol y las Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2030, aunque, esta vez con varios jugadores de jerarquía ausentes, como James Rodríguez.