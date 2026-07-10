Así le fue a Colombia en el ranking FIFA después del Mundial 2026: ¿Dentro del top 10?

Colombia fue una de las grandes protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este combinado se esforzó en cada uno de sus encuentros, pero, cayó derrotado en los octavos de final frente a la selección de Suiza.

El equipo ‘tricolor’ perdió un encuentro en el que se midió a los helvéticos, y terminó en una emocionante tanda de penales.

Aunque la tristeza para los miembros de la Selección Colombia fue notable, la participación de los dirigidos por Néstor Lorenzo les servió para mejorar su posición en el ranking FIFA.

Más noticias: Ellos son los 5 jugadores que no volverían a la Selección Colombia tras su eliminación del Mundial 2026

Aquí les contamos la posición en la que quedó, y cual es el top completo de esta importante clasificación del balompié internacional.

Así le fue a Colombia en el ranking FIFA después del Mundial 2026

La decepción de los hinchas de la Selección Colombia hacia este combinado fue notable en los últimos días. Aunque la expectativa era muy alta, el equipo ‘tricolor’ perdió su choque en los octavos de final.

Los ‘cafeteros’ cayeron derrotados ante Suiza, en un partido que en 120 minutos acabó 0-0, pero que acabó con una dura caída en la tanda de penales.

Más noticias: ¿Néstor Lorenzo se va de Colombia? Revelan el irrefutable video que definiría su futuro

Aun así, la participación de Colombia en los 4 partidos anteriores fue notable. Aunque esto hoy parece inutil, les sirvió para mejorar su posición en el ranking de la FIFA que vivió actualizaciones en vivo.

El listado de mejores selecciones de FIFA es el siguiente:

1- Francia

2- Argentina

3- España

4- Inglaterra

5- Brasil

6- Marruecos

7- Portugal

8- Bélgica

9- Países Bajos

10- México

11- Colombia

12- Alemania

13- Croacia

14- Suiza

15- Italia

16- Estados Unidos

17- Japón

18- Senegal

19- Noruega

20- Uruguay

Esta clasificación le permitió subir 2 escalafones a Colombia, quien hasta el mes de abril se había posicionado en el puesto número 13.

Cabe aclarar que, aun pueden haber más movimientos durante lo que resta de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que la posición de la ‘tricolor’ aun está en riesgo por quienes siguen en carrera, como Suiza y Noruega.

Hasta ahora Francia se mantiene como líder de este listado, aunque, tanto España como Argentina confían en desbancar a ‘Les Blues’ en lo que resta del gran torneo de selecciones internacionales.