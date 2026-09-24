Rammstein llega a Bogotá con un show imperdible: fechas, lugar y boletería

Rammstein, una de las bandas más grandes y legendarias en la historia del metal industrial llegará a Bogotá. La agrupación alemana brillará con un show imperdible en la capital, esta vez, en un formato imperdible de cine.

La banda de Till Lindemann reveló un lanzamiento imperdible a través de sus redes sociales, con el estreno de un formato ‘live’ para miles de fanáticos alrededor de todo el mundo.

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Bogotá no se perderá de este estreno, y de hecho estará entre las ciudades que gozarán de toda la potencia de Rammstein. Si usted no se lo quiere perder, aquí le contamos todo lo que debe saber.

Rammstein llega a Bogotá con un show imperdible

Sin lugar a dudas, Rammstein es una de las bandas más emocionantes del metal en su formato en vivo. Este grupo goza de la fuerza de sus canciones, pero también de shows de pirotecnia imperdibles.

Muchos de ellos han sido recordados por sus fanáticos de forma imborrable, mientras que otros sueñan con poder ver a este grupo en vivo por primera vez.

Por el momento, cabe recordar que Rammstein está en una pausa que los ha alejado de los escenarios. Sin embargo, hace pocos días la banda reveló un estreno que le permitirá vivir una experiencia inmersiva a uno de sus shows.

Se trata de ‘Live In México’, una película donde Rammstein presentará al completo su show en vivo en una de sus últimas giras por Latinoamérica.

Esta producción estará en formato DVD, y también con una llegada al cine que brillará por varias ciudades del mundo, incluida, por supuesto, Bogotá.

A partir del anuncio en su página web, Rammstein confirmó que este estreno se llevará a cabo el 4 de noviembre a nivel mundial. La capital de Colombia tendría funciones en dicho día, y también el 7 del mismo mes.

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De acuerdo con la página oficial de Rammstein, estas proyecciones estarán a cargo de Cinemark y Cinépolis, por lo que se podrá disfrutar en sus salas de cine. Todos los detalles de esta boletería, y de cómo adquirirla pueden ser vistos en el sitio web de la banda alemana.

El estreno estará imperdible, y le permitirá vivir por todo lo alto las emociones de los shows de una banda histórica para el metal a nivel internacional como lo es Rammstein.