Liga Femenina de la Liga Colombiana: ¿Cuál es el equipo que más finales ha ganado?

La Liga Femenina del fútbol colombiana vive una semana llena de emociones en este cierre de septiembre. Luego de largas semanas de competencia, dos equipos se perfilan como los candidatos a llevarse el trofeo de esta categoría.

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali son los dos finalistas de este torneo, en el que se han vivido una cantidad enorme de emociones.

La gran ida de esta final se jugó el pasado 23 de septiembre, con un choque que dejó varios goles y emociones brillantes. Ambos equipos luchan por aumentar su cantidad en el palmarés de títulos del FPC Femenino.

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Por ello, aquí le contamos cual es el equipo que tiene mayor cantidad de títulos de esta categoría, en una disciplina que se vive con emoción en el país.

¿Cuál es el equipo que más finales ha ganado en el Fútbol Femenino?

En los últimos años tanto Independiente Santa Fe como Deportivo Cali han demostrado una notable hegemonía. Las últimas 3 finales del fútbol femenino en Colombia han sido protagonizadas por ambos equipos.

Curiosamente esta es la final que más veces se ha repetido en la historia del FPC Femenino, ya que se ha dado un total de 4 veces.

En las 3 primeras veces el título ha sido para el Deportivo Cali, por lo que Santa Fe va a por el ‘desquite’ en esta cuarta ocasión, tras 3 caídas dolorosas en la cancha.

Esos 3 trofeos en total le han permitido ser el equipo que más títulos ha ganado en la historia del FPC en su apartado femenino. Aun así, esto está igualado junto a Santa Fe, quien también acumula la misma cantidad de conquistas.

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Frente a esto, la final actual presenta la oportunidad perfecta para esto se desiguale, y quede uno de los dos equipos como el máximo ganador de Colombia.

El listado completo del palmarés nacional es el siguiente:

Independiente Santa Fe – 3 títulos

Deportivo Cali – 3 títulos

América de Cali – 2 títulos

Atlético Huila 1 – título

La vuelta de la gran final que definirá a un nuevo campeón de la Liga Femenina de Colombia tendrá lugar el próximo 26 de septiembre, cuando Deportivo Cali intente sellar un nuevo título, tras sacar ventaja de 2-3 en el encuentro de ida.