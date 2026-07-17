¿Cuándo es el próximo partido de Millonarios? Será en pocas horas: día, lugar y dónde ver EN VIVO

Millonarios continúa su camino de preparación rumbo a la Liga BetPlay 2026-II. El equipo capitalino confía en demostrar lo mejor de su nivel deportivo en este nuevo tramo, y para ello, continúa sus amistosos previos.

El primero de ellos tuvo lugar el pasado 11 de julio, en un encuentro que tuvo como vencedor a Universitario de Perú, en un choque en el que se medió a Millonarios.

Sin embargo, el equipo ‘embajador’ ya se prepara para su nuevo encuentro, con el que confía pasar la página y empezar su senda victoriosa.

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Este segundo partido de preparación comenzará en muy pocas horas, y para que no se lo pierda, aquí les contamos cuando tendrá lugar.

¿Cuándo es el próximo partido de Millonarios?

Luego de varios meses de preparación, Millonarios vuelve a la cancha para lo que será un nuevo partido amistoso antes del comienzo de la Liga BetPlay 2026-II.

El equipo de la capital ya calienta motores para lo que será el inicio del segundo semestre, aunque antes de esto deberá enfrentar un nuevo partido amistoso.

Este tendrá lugar en lo que será ‘La Noche Embajadora’, una tarde que preparará a los hinchas de Millonarios para las emociones de un nuevo semestre.

Dicho evento tendrá lugar el próximo 18 de julio, en medio de un partido amistoso que se disputará frente a Colo Colo de Chile.

Los horarios para esta ‘Noche Embajadora’ son los siguientes:

3:00 p.m. – Apertura de puertas

4:00 p.m. – Presentación plantilla Millonarios FC 2026-II

4:30 p.m. – Presentación The Mills

6:00 p.m. – Millonarios vs Colo Colo

6:48 p.m. – Show de medio tiempo

8:00 p.m. – Final del evento

Sin lugar a dudas, este será un partido imperdible para los hinchas de Millonarios, quienes anhelan ver el poderío del equipo ‘embajador’ en la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín.

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Si desea disfrutar de este encuentro, podrá hacerlo a través de la señal oficial de Disney+, en caso de que tenga una suscripción a este servicio de ‘streaming’.

En lo que se refiere a la Liga BetPlay 2026-II, el comienzo de este torneo será el próximo 25 de julio, en un partido en el que Millonarios recibirá al Atlético Bucaramanga.