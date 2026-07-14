Así quedó el precio del abono de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-2; hay varias novedades

Los hinchas de Millonarios están listos para ver a su equipo en el segundo semestre del 2026. En esta oportunidad, los interesados en asistir a todos los encuentros deportivos van a poder acceder a un abono que les permitirá ingresar a los partidos de local del cuadro embajador.

En la tarde de este martes 14 de julio, por medio de las redes sociales oficiales de Millonarios, se dieron a conocer los precios de los abonos para ver al club de la capital en la Liga BetPlay 2026-2. Para sorpresa de muchos, el precio es un poco más bajo de lo que se esperaba, así que esto emocionó a todos los hinchas que sueñan con una nueva estrella para el equipo.

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Precios de los abonos de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-2

Desde la mañana de este martes, empezaron a llegar al correo de todos los abonados antiguos el mensaje con el código de reserva para poder acceder al abono sin problema. La gran sorpresa es que el precio en esta oportunidad era más bajo de lo esperado y era para todos los partidos de local del cuadro embajador en el Estadio El Campín de Bogotá.

Sin embargo, esa no es la única novedad, sino que en este semestre, el abono solo cubre ocho partidos, caso contrario a lo que pasó en el 2026-1, en donde el abono era de un total de diez encuentros deportivos. Además, hay tres listados de precios: abonado antiguo, abonado nuevo y descuentos por hincha embajador, Cafam o tarjetas de bancos aliados.

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Precios abonados nuevos con el 10% de descuento:

Tribuna popular: $440.540

Oriental general baja sur y norte: $511.027

Oriental centra baja: $704.864

Oriental central alta: $951.567

Oriental alta norte y sur: $731.297

Oriental preferencial alta norte y sur: $731.297

Occidental General Norte: $951.567

Occidental general sur $951.567

Occidental central baja y alta: $1.321.620

Occidental preferencial alta norte y sur: $1.207.080

▶️ ¡Ya está aquí el Plan de Abonos 2026-2! 💙 Las reservas para nuestros Abonados Antiguos ya comenzaron a enviarse. 📩 Si necesitas soporte o tienes alguna inquietud, contáctanos en https://t.co/eiCqkNU1tq 𝑳𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐, 𝑨𝒎𝒐𝒓 𝒚 𝑮𝒍𝒐𝒓𝒊𝒂 Ⓜ️ pic.twitter.com/thoTT0alzb — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 14, 2026

Los abonados antiguos van a tener un descuento del 35% en el precio full, mientras que los que hagan el pago con tarjetas de bancos aliados y convenio Cafam van a obtener el 15% y los inscritos en Hincha Embajador Dorado el 20%.