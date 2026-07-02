Millonarios ya empieza a prepararse para una nueva temporada y a hacer ajustes en su plantilla, buscando nuevos fichajes para mejorar resultados. Algunos cambios podrían ser la salida de algunos jugadores y, tras finalizar el contrato de Mackalister Silva, muchos se preguntan si va a continuar o no en el ‘embajador’.

Luego de algunos días de incertidumbre, el club ya emitió un comunicado en el que mencionaron cuál es el futuro del capitán del combinado capitalino. Aquí le contamos lo que informaron sobre lo que pasará con el mediocampista.

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¿Qué pasará con Mackalister Silva en Millonarios?

‘Macka’ y Millonarios llegaron a un acuerdo y definieron el futuro del capitán del ‘embajador’. Aunque en un principio se llegó a rumorar un posible retiro o salida, la verdad es que llega una gran noticia para toda la hinchada.

A través de redes sociales, el club anunció que llegaron a un acuerdo y extendieron su contrato: “Millonarios FC informa que se prorroga el contrato de nuestro capitán, David Mackalister Silva, hasta fin de año“. La noticia emocionó a todos los seguidores del equipo y del mediocampista, pues será un temporada más que se tendrá en las canchas vistiendo la camiseta de Millonarios.

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Mackalister Silva ha sumado alrededor de 460 partidos vistiendo la camiseta azul, marcando en 63 ocasiones y consiguió 64 asitencias. El capitán ha celebrado 5 títulos con Millonarios y sin duda en esta nueva temporada (que podría ser la última), buscará sumar el sexto.