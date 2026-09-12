¿Cuándo debutaría James Rodríguez con Nacional? Ya tendría fecha, rival y precios

El regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano ya tendría una fecha confirmada en el calendario para su debut. El nuevo refuerzo de Atlético Nacional comenzó este viernes su preparación junto al grupo y, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su estreno, el duelo ante Internacional de Bogotá aparece como el escenario más probable para verlo nuevamente en competencia.

James Rodríguez tendría fecha para debutar con Atlético Nacional

El partido que podría marcar el reencuentro del capitán de la Selección Colombia con la Liga BetPlay se disputará el miércoles 16 de septiembre, en un compromiso correspondiente a la jornada 13 que el calendario adelantó.

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James no estaría disponible para el encuentro de este domingo contra Águilas Doradas. El volante apenas completó su primera práctica con sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico quiere observar su respuesta física antes de darle minutos en un partido oficial.

La decisión responde a un proceso gradual de adaptación. El club primero busca que el mediocampista alcance las condiciones necesarias para competir y, posteriormente, definirá cuándo resulta conveniente incluirlo en una convocatoria.

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El posible debut de James sería en El Campín

Internacional de Bogotá aparece como el primer rival que podría enfrentar James con la camiseta de Atlético Nacional. Además, el compromiso tendría un escenario especial: el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El equipo bogotano gestionó el cambio de sede, pues originalmente el encuentro estaba previsto para el estadio Metropolitano de Techo. La modificación permitiría disponer de un escenario con mayor capacidad y responder a la expectativa que genera una eventual aparición del futbolista.

Por ahora, la presencia de James continúa condicionada a su evolución durante las próximas jornadas de entrenamiento. El cuerpo técnico tendrá la última palabra sobre su inclusión.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Inter de Bogotá y Atlético Nacional?

La expectativa por el posible estreno también se trasladó a la boletería. Los precios anunciados para las diferentes localidades son:

Occidental Preferencial: $120.000 + $14.300 de servicio.

$120.000 + $14.300 de servicio. Occidental General Sur: $100.000 + $11.900 de servicio.

$100.000 + $11.900 de servicio. Oriental Preferencial: $90.000 + $10.800 de servicio.

$90.000 + $10.800 de servicio. Oriental Platea: $90.000 + $10.800 de servicio.

$90.000 + $10.800 de servicio. Oriental General: $80.000 + $9.600 de servicio.

$80.000 + $9.600 de servicio.

Así, el 16 de septiembre aparece como la fecha que podría marcar el esperado regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano, aunque Atlético Nacional todavía deberá esperar la evaluación física antes de confirmar su debut.