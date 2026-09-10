Tras horas de especulación, Millonarios confirmó a Juan Guillermo Cuadrado como uno de sus refuerzos para el semestre 2026 – 2. El carrilero oriundo de Necoclí, Antioquia, regresa al país para vestir la camiseta del conjunto embajador.

Después de una extensa carrera en el fútbol internacional, el exjugador de la Selección Colombia decidió continuar su carrera en Colombia y aceptar el proyecto deportivo que está armando el conjunto embajador, ahora de la mano del técnico Alberto Gamero, quien llega por segunda vez al club.

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La llegada del lateral quien es reconocido por su velocidad, táctica y manera para gambetear al rival llega al club ‘albiazul’ con una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Además, hay una gran expectativa por parte de la hinchada de Millonarios, que ahora podrá disfrutar del juego de uno de los fútbolistas más destacados de las últimas décadas en el estadio El Campín.

Cabe destacar que, después de la llegada de Falcao en 2024 al embajador, el fichaje de Cuadrado es uno de los más grandes que ha presentado el club en los últimos años.

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Millonarios prepara la presentación de Cuadrado

El club capitalino ya afina los detalles para darle la bienvenida al nuevo refuerzo tal y como se lo merece. Aunque aún no se conocen detalles de cuándo será, se espera que cuente con la presencia de los aficionados que esperan verlo por primera vez con la camiseta azul.

La llegada del colombiano también despierta expectativa por el papel que tendrá dentro del equipo y por la posibilidad de verlo compartir cancha con jugadores como Rodrigo Contreras, Leo Castro, Francisco Chaverra, entre otros.

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Cuadrado regresa al fútbol colombiano

Juan Guillermo Cuadrado construyó gran parte de su trayectoria fuera del país y pasó por importantes equipos europeos, entre ellos Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus e Inter de Milán.

Además, el futbolista se consolidó durante años como uno de los referentes de la Selección Colombia, con la que disputó múltiples competencias internacionales.

Ahora, Cuadrado regresa al fútbol colombiano y comienza una nueva etapa de su carrera como jugador de Millonarios.