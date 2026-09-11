MTV entregará histórico premio a Nirvana con homenaje incluido: fecha y dónde verlo EN VIVO

Nirvana es, indudablemente, una de las bandas más grandes en la historia de la música. Esta agrupación ha contado con un sinfín de éxitos legendarios, con los que han sido capaces de estremecer a toda una industria.

El estilo ‘grunge’ de este grupo los convirtió en una de las bandas más brillantes de la historia, incluso a pesar de su trayectoria relativamente efimera. Miles de fanáticos han aclamado el éxito de este grupo, al punto de ser considerada una fuente de inspiración inigualable.

De hecho, gracias a su notable éxito internacional, Nirvana recibirá un gran homenaje por parte de MTV, gracias a un premio que les será otorgado.

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En caso de que quiera ver este gran homenaje, aquí les contamos cual será la fecha y todo lo que debe saber para disfrutarlo al detalle.

MTV entregará histórico premio a Nirvana con homenaje incluido

MTV se prepara para uno de sus eventos más importantes del año. Esta reconocida franquicia de la industria musical realizará los MTV Video Music Awards 2026 donde celebrará los mejores eventos de la escena musical en el año.

Este evento también funcionará como cita imperdible para premiar a grandes leyendas de la música, y una de ellas, de hecho, será Nirvana.

La icónica banda de Kurt Cobain brillará en este evento, al recibir el galardón a Video Vanguard Musical, premio que ya ha sido entregado para artistas de la talla de Mariah Carey o Shakira.

Sin lugar a dudas, esta noticia ha sido de gran alegría para los fanáticos de Nirvana. La trayectoria de esta banda será premiada luego de varias décadas como inspiración para varios sucesores.

El legado de Nirvana es innegable. Canciones como ‘Come As You Are’ o ‘Smells Like a Teen Spirit’ son éxitos totalmente legendarios.

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Aunque esta agrupación tuvo su fin con el triste fallecimiento de Kurt Cobain, la pasión de sus fanáticos ha prevalecido. Muestra de ello es el éxito de cada uno de sus himnos.

Fecha y dónde verlo EN VIVO

En caso de que quiera ver este legendario homenaje para la historia de la música, les contamos que tendrá lugar durante el próximo 27 de septiembre.

Para poder verlo deberá sintonizar la señal oficial de CBS, MTV o la plataforma de ‘streaming’ de Paramount+.