El error de Atlético Nacional que confirmaría la llegada de James Rodríguez al club

Atlético Nacional mantiene una alta expectativa en su hinchada sobre la posible incorporación del jugador James Rodríguez en su proyecto deportivo. Tras el anuncio de Juan Guillermo Cuadrado como nuevo jugador de Millonarios, ahora la atención se centra sobre el ’10 de la Sele’ y su llegada al club verdolaga.

En las últimas horas, el nombre del mediocampista cucuteño ha sido muy sonado por su posible regreso al país. De acuerdo con las especulaciones, James se uniría a Atlético Nacional durante el semestre 2026-2 de manera inicial.

Le puede interesar: ¡Es oficial! Juan Guillermo Cuadrado es nuevo jugador de Millonarios

De concretarse, el movimiento marcaría su regreso al FPC después de casi dos décadas de carrera internacional, en la que pasó por clubes como Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Olympiacos, São Paulo y Minnesota United.

El error que cometió Atlético Nacional que confirmaría la llegada de James Rodríguez al club

Mientras crece la expectativa por el futuro del ‘10’, Atlético Nacional compartió una publicación a través de su cuenta oficial de instagram que dejó más preguntas que respuestas. El club publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen acompañada de una corta frase que rápidamente llamó la atención de los aficionados: “Grandeza reconoce a grandeza”. Además, en el caption decía: “Dicen que los grandes están destinados a estar juntos”

Necesita saber: TODOS los colombianos que han sido nominados en la historia del Balón de Oro: Luis Díaz no es el único

La publicación permaneció disponible durante apenas unos minutos antes de desaparecer de la cuenta oficial. Ese detalle provocó una ola de comentarios entre los seguidores del equipo, quienes inmediatamente relacionaron el mensaje con la posible incorporación de James Rodríguez.

Miles de hinchas reaccionaron a la publicación antes de que fuera eliminada y comenzaron a pedirle al club que confirmara de una vez la llegada del futbolista. La situación generó todavía más expectativa, especialmente porque la frase parecía tener una relación directa con el perfil y la trayectoria del jugador que todos esperan ver vestido de verde. Para muchos, este error es practicamente una confirmación a la noticia que se espera sea oficial posteriomente.

No se pierda: ¿Cuánto vale el Balón de Oro? No es de oro puro, pero esto cuesta en pesos colombianos

Por ahora, los aficionados esperan que el club antioqueño entregue el anuncio definitivo. Si finalmente se concreta la llegada del cucuteño, Nacional protagonizaría uno de los fichajes más llamativos del fútbol colombiano y James regresaría al país para afrontar una nueva etapa de su carrera.