Radiohead anunció gira en 2027: visitará solo 2 países y estas son las fechas de los 21 concertos

Radiohead volverá a encontrarse con sus seguidores en 2027 en una gira que consta de 21 presentaciones y que marcará una nueva etapa para la banda británica. Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien y Philip Selway recorrerán Australia y Japón entre mayo y junio, en lo que será su primera visita a territorio australiano desde 2012.

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Radiohead regresa a Australia con 16 conciertos

La agrupación comenzará esta nueva gira el próximo 3 de mayo de 2027 en Perth, donde permanecerá hasta el día 7 con cuatro presentaciones en el RAC Arena. Después, el grupo se trasladará a Melbourne para ofrecer seis conciertos en el Rod Laver Arena entre el 13 y el 20 de mayo. Sídney concentrará el último tramo australiano. Radiohead tocará seis veces en el Afterpay Arena entre el 25 de mayo y el 1 de junio.

¿Cuándo tocará Radiohead en Japón?

Tras concluir su recorrido por Australia, la banda viajará a Japón. El GMO Arena Saitama recibirá cinco actuaciones los días 8, 9, 11, 12 y 13 de junio.

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El regreso tendrá un significado especial para los seguidores japoneses: Radiohead no encabeza una serie de conciertos propios en ese país desde 2008, cuando promocionaba ‘In Rainbows‘. En 2016, el grupo volvió a Japón para participar en Summer Sonic, aunque aquella aparición correspondió a un festival.

El regreso de Radiohead después de siete años

La nueva gira llega después del reencuentro que protagonizó Radiohead en 2025. La formación volvió a tocar junta por primera vez desde 2018 y realizó una serie de conciertos europeos que permitió recuperar varias canciones ausentes durante años.

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Durante aquellas actuaciones, el grupo sorprendió con modificaciones en el repertorio. En Madrid, por ejemplo, interpretó nuevamente ‘Jigsaw Falling Into Place‘ y ‘(Nice Dream)’, temas que no tocaba desde 2009. Poco después también recuperó ‘Just’, de ‘The Bends’, tras más de una década fuera de sus conciertos, mientras ‘Optimistic’ regresó por primera vez desde 2018.

¿Qué canciones tocará Radiohead en 2027?

Por ahora, la agrupación no ha revelado el repertorio que utilizará durante sus conciertos de Australia y Japón. La experiencia de 2025 dejó claro que la banda puede introducir cambios entre una fecha y otra, por lo que todavía existe incertidumbre sobre las canciones que formarán parte de esta nueva etapa.

Radiohead también confirmó que no añadirá más presentaciones durante 2027. Por tanto, los 21 conciertos anunciados en Australia y Japón serán sus únicas actuaciones programadas para ese año.