¿A quién enfrentará Atlético Nacional en Copa BetPlay 2026 por cuartos de final? Así están las llaves

La Copa BetPlay tiene definidas sus llaves con uno de los grandes atractivos del fútbol en Colombia para este cierre del año 2026. Grandes equipos combaten por este trofeo, con el sueño de poder coronarse como campeones nacionales.

Aun así, después de varios meses de competencia, solo quedarán 8 equipos en el camino, quienes lucharán por el trofeo en una fase imperdible de cuartos de final.

Equipos de la talla de Atlético Nacional o Millonarios sueñan con dar el golpe que les permita convertirse en campeones de este torneo.

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Si usted es uno de los amantes de estos clubes o del balompié local y quiere conocer como avanzará la Copa BetPlay, aquí les mostramos como van las llaves.

¿A quién enfrentará Atlético Nacional en Copa BetPlay 2026 por cuartos de final?

Los octavos de final de la Copa BetPlay estuvieron llenos de emoción en todo el país. Varios equipos demostraron su notable ambición por ganar este torneo.

Luego de eliminatorias totalmente emocionantes y también encuentros llenos de momentos agónicos, los clasificados a cuartos de final hasta el momento son:

Atlético Nacional

Llaneros

Inter de Bogotá

Independiente Medellín

Once Caldas

América de Cali

Cabe aclarar que aun quedan 2 clasificados por definir. Estos serán determinados en 3 eliminatorias que aun quedan por definir, estas son:

Barranquilla vs Millonarios

Unión Magdalena vs Independiente Santa Fe

Clasificado entre U. Magdalena e I. Santa Fe vs Fortaleza

Estos clasificados restantes se definirán en las próximas semanas, aunque, ya hay algunos partidos de cuartos de final definidos en esta fase.

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Las llaves que ya tienen sus partidos de cuartos de final definidos son:

Inter de Bogotá vs Llaneros

Atlético Nacional vs Independiente Medellín

En este contexto, se espera que el rival de América de Cali sea el clasificado entre Barranquilla y Millonarios, mientras que Once Caldas se medirá al equipo que logre avanzar entre Unión Magdalena, Independiente Santa Fe y Fortaleza.

¡TENDREMOS CLÁSICO PAISA EN LOS CUARTOS DE FINAL DE #LACOPAxWIN! 🟢⚽🔴🔵🏆 👉Medellín eliminó a Pasto en los Octavos de Final y enfrentará a Nacional. Once Caldas dejó en el camino a Alianza Valledupar y espera rival entre Fortaleza, Santa Fe o Unión Magdalena. 🔝 https://t.co/zwAIzFEcXi — Win Sports (@WinSportsTV) September 10, 2026

Por ahora se desconocen las fechas exactas en las que se llevarán a cabo estos partidos, aunque la expectativa en el FPC por ellos es total.