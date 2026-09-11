13 artistas en vivo brillarán en el ‘Concierto de conciertos’: Los Prisioneros, Beto Cuevas, Los Cafres y más ¿Cuándo y donde?

Bogotá se alista para recibir una nueva edición de ‘Concierto de Conciertos’ en el mes de diciembre, un cartel de artistas de alto nivel harán que la ciudad se sacuda de energía.

La música que ha marcado generaciones vuelve a encontrarse en un mismo escenario, el próximo 4 de diciembre, el Gran Salón de Corferias será el escenario de una nueva edición de ‘Concierto de Conciertos’, un espectáculo que reunirá a grandes referentes del rock y pop en una noche cargada de nostalgia, energía y canciones que se convirtieron en himnos.

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Será una noche para disfrutar de la fuerza del rock con agrupaciones y artistas tales como Los Prisioneros, Beto Cuevas, Kraken y La Mosca; la energía y el sonido latinoamericano de Maldita Vecindad; el reggae de Los Cafres y el talento de cantantes colombianos como Cabas, Los de Adentro, San Alejo, Jerau y Sin Ánimo de Lucro, entre muchos otros protagonistas de una jornada musical de gran formato. El espectáculo contará con una producción especialmente diseñada para ofrecer una experiencia de alto nivel y convertir el Gran Salón de Corferias en el punto de encuentro de miles de amantes de la música.

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World Vision se une y estará presente en Concierto de Conciertos, llevando al evento un mensaje de solidaridad, esperanza y transformación social. Su participación permitirá conectar la música y el entretenimiento con un propósito que va más allá del escenario, invitando a los asistentes a conocer y acercarse a iniciativas que buscan generar un impacto positivo en la vida de niños, niñas, familias y comunidades.

Esta organización transforma esta gran celebración musical en una oportunidad para demostrar que los eventos masivos también pueden ser espacios para unir, sensibilizar y movilizar a las personas alrededor de causas que importan y generar impacto .

La venta de boletería inició el pasado viernes 4 de septiembre con una promoción especial de lanzamiento de 40% de descuento, a través de https://tuticket.com.co/