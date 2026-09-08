TODOS los colombianos que han sido nominados en la historia del Balón de Oro: Luis Díaz no es el único

Luis Díaz fue gran protagonista en el mundo del fútbol este 8 de septiembre. El reconocido extremo colombiano ha brillado de manera notable, gracias a tantos y asistencias que le han permitido ganar reconocimiento notable.

Este atacante se convirtió en uno de los nuevos nominados del Balón de Oro en su edición de 2026, donde el ‘guajiro’ brilló entre notables estrellas del balompié a nivel internacional.

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‘Lucho’ se convirtió en un nuevo colombiano nominado a este premio, aunque no ha sido el único. De hecho, aquí les tenemos todos los jugadores de Colombia que han sido destacados por este galardón.

Lista de nominados en este 2026

Para nadie es un secreto que la temporada 2025-2026 fue una de las más destacadas en la carrera de Luis Díaz. El colombiano fue un pilar clave en el rendimiento del Bayern Munich en Alemania, con notables participaciones en goles y asistencias.

‘Luchito’ se consagró campeón con el equipo en varias ocasiones, y de hecho, logró ser resaltado de forma individual en distintos momentos de la temporada.

A partir de estas actuaciones, Díaz logró ser nominado al Balón de Oro de 2026, entre una cantidad notable de estrellas. La organización de este premio reveló la lista entera de candidatos este 8 de septiembre, y se presentó de la siguiente manera:

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Erling Haaland

Gabriel Magalhaes

Harry Kane

Achraf Hakimi

Lamine Yamal

Khvicha Kvaratskhelia

Marquinhos

Sadio Mané

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Lionel Messi

Michael Olise

Joao Neves

Willian Pacho

Julián Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

Ferrán Torres

William Saliba

Dayot Upamecano

Vitinha

Vinicius Júnior

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TODOS los colombianos que han sido nominados en la historia del Balón de Oro

Luis Díaz recibió esta nominación como la segunda de su carrera. La primera de ellas llegó en 2022, cuando también fue candidato, aunque el premio mayor se lo llevó Karim Benzema.

‘Lucho’ se convirtió en el quinto colombiano nominado a este premio. De hecho, en la misma terna se encuentra Julián Quiñones, quien aunque juega para México, nació en territorio de Colombia.

La lista entera de colombianos que han sido mencionados entre los nominados del Balón de Oro en su historia son:

Faustino Asprilla (1993, 1996 y 1997)

Radamel Falcao (2012, 2013 y 2017)

James Rodríguez (2014 y 2015)

Luis Díaz (2022 y 2026)

Julián Quiñones (2026)

En el caso del Balón de Oro Femenino, las únicas 2 colombianas que han logrado nominación son Linda Caicedo en 2023 y Mayra Ramírez en 2024.