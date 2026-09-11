Carlos Antonio Vélez rompe el silencio y opina sobre el fichaje de James a Nacional: “vamos a ver cuánto dura”

James Rodríguez sorprendió a todo el mundo del fútbol el pasado 10 de septiembre. El astro de la Selección Colombia anunció su nuevo club, luego de varios meses de espera sin tener un vínculo contractual.

Luego de su salida del Minnesota United, James Rodríguez se mantuvo en la búsqueda de equipo por varios meses, aunque no logró concretar un nuevo fichaje.

Sin embargo, luego de gran especulación, James cerró su futuro deportivo con un fichaje inesperado por Atlético Nacional. Rodríguez vuelve al FPC en un giro de eventos inesperado.

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Este fichaje ha generado una notable cantidad de revuelo y opinión. De hecho, este 11 de septiembre se dio una de las más esperadas en el entorno del FPC, como lo es la de Carlos Antonio Vélez.

Carlos Antonio Vélez rompe el silencio y opina sobre el fichaje de James a Nacional

James Rodríguez a Atlético Nacional es, sin lugar a dudas, uno de los fichajes más emocionantes de la historia del Fútbol Profesional Colombiano en los últimos años. La llegada de este astro al FPC resultó inesperada.

El mediocampista regresa a esta liga después de muchos años, con el anhelo de retomar continuidad deportiva y un mejor rendimiento en cancha.

Aun así, este fichaje genera una cantidad notable de opiniones contrarias. Por un lado, algunos están emocionados por su llegada al FPC, pero, otros han explicado que aunque esta contratación puede ser ilusionante, requiere considerar algunos aspectos.

Uno de ellos ha sido justamente, Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas más críticos de James Rodríguez en los últimos meses. Vélez reveló su opinión sobre este fichaje en ‘Palabras Mayores’ de WinSports.

El periodista dijo “Entiendo a los hinchas de Nacional, muchos que ya tenían a James en baja a través de una crítica feroz gracias a sus últimas apariciones a nivel de club y selección, y que hoy, y desde ayer, cambiaron su opinión y en un segundo empezaron a hablar del fichaje del siglo. Yo eso lo entiendo porque los hinchas son así. Vamos a ver cuánto dura”.

"Nacional aprovechó la oportunidad del mercado, así el comunicado diga lo contrario, y logró impacto visual de marca. La marca hoy de Nacional es mencionada por todo el mundo y eso tiene un valor muy grande en el mundo de los negocios. Segundo, Nacional le tiende la mano a un jugador importante por lo que alguna vez hizo el FPC. Tercero, entiendo a los hinchas de Nacional que ya tenían a James en baja por sus últimas presentaciones y que hoy comenzaron a hablar del fichaje del siglo. Cuarto, deportivamente, el nivel y el ritmo del fútbol colombiano le permiten a James brillar": @velezfutbol #PlanetaFútbol⚽🏆 — Win Sports (@WinSportsTV) September 11, 2026

De hecho, según Vélez, el fichaje de James ilusiona, pero atrasa otros aspectos que son claves para el desarrollo del FPC:

“Esta operación reciclaje del fútbol colombiano hace muchísimo ruido, muchísimo ruido, pero atrasa la opción de la renovación y la sangre nueva necesaria en todo” dijo Vélez al referirse a que el FPC ha hecho una ‘operación reciclaje’, por la firma de varias leyendas del fútbol en Colombia, que ha dejado sin espacio a algunos jóvenes en sus clubes.

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Aun así, Carlos Antonio Vélez aseguró que James podrá brillar en Colombia, sobre todo ante un nivel bajo que presenta la liga.