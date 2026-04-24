¿Cuáles son los 4 semifinalistas de la Champions League? Solo 2 de ellos no han sido campeones nunca
La Champions League está a muy pocos días de afrontar la primera vuelta de sus semifinales con choques imperdibles.
La Champions League está a muy pocos días de afrontar la primera vuelta de sus semifinales con choques imperdibles.
La Champions League es uno de los torneos más importantes del fútbol a nivel internacional. Esta gran competencia se encarga de coronar al rey del balompié europeo, en una contienda que presenta a varios equipos brillantes.
En esta edición de 2025-2026 no ha sido la excepción y de hecho, las emociones han estado a la orden del día en este torneo que ya está sobre la recta final.
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Actualmente solo quedan 4 semifinalistas en carrera para alzar la ‘orejona’, y aquí les contamos cuales son los equipos que aun pueden alcanzar la gloria.
Hace muy pocas semanas la Champions League vivió el gran cierre de su fase de cuartos de final. Grandes clubes dejaron todo sobre la cancha y consiguieron su pase a las semifinales.
Sin embargo, en el camino también quedaron otros que no pudieron superar sus escollos, a pesar de su grandeza europea, como fue el caso del Real Madrid o el Barcelona.
Otros en cambio lograron sellar su pase a la próxima ronda, y ya empiezan a prepararse para las semifinales. Puntualmente los 4 equipos que continúan en carrera para ganar este trofeo son: Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Arsenal y Atlético de Madrid.
Dentro de este selecto grupo solo destacan 2 equipos que podrían ganar ese trofeo por primera vez. Este es justamente el caso de Arsenal y Atlético de Madrid.
Los ‘gunners’ perdieron una final en 2006 frente al Barcelona, mientras que los ‘colchoneros’ cayeron derrotados en 2 ocasiones en 2014 y 2016 ante el Real Madrid.
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Justamente estos 2 equipos se medirán en una semifinal, mientras que del otro lado chocarán Paris Saint-Germain y Bayern Munich.
Si desea disfrutar de esta fase de la Champions League, les contamos que puede hacerlo a partir del 28 de abril, en esta fecha se jugará la ida de esta ronda, donde PSG recibirá al Bayern Munich de Luis Díaz, y el Atlético Madrid al Arsenal en el estadio Wanda Metropolitano.
Finalmente los finalistas se definirán los días 5 y 6 de mayo, para un choque final que se disputará el 30 de mayo desde el Puskás Aréna, con un show previo de The Killers incluido.
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