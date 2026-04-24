¿Cuáles son los 4 semifinalistas de la Champions League? Solo 2 de ellos no han sido campeones nunca

La Champions League es uno de los torneos más importantes del fútbol a nivel internacional. Esta gran competencia se encarga de coronar al rey del balompié europeo, en una contienda que presenta a varios equipos brillantes.

En esta edición de 2025-2026 no ha sido la excepción y de hecho, las emociones han estado a la orden del día en este torneo que ya está sobre la recta final.

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Actualmente solo quedan 4 semifinalistas en carrera para alzar la ‘orejona’, y aquí les contamos cuales son los equipos que aun pueden alcanzar la gloria.

¿Cuáles son los 4 semifinalistas de Champions League?

Hace muy pocas semanas la Champions League vivió el gran cierre de su fase de cuartos de final. Grandes clubes dejaron todo sobre la cancha y consiguieron su pase a las semifinales.

Sin embargo, en el camino también quedaron otros que no pudieron superar sus escollos, a pesar de su grandeza europea, como fue el caso del Real Madrid o el Barcelona.

Otros en cambio lograron sellar su pase a la próxima ronda, y ya empiezan a prepararse para las semifinales. Puntualmente los 4 equipos que continúan en carrera para ganar este trofeo son: Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Arsenal y Atlético de Madrid.

Dentro de este selecto grupo solo destacan 2 equipos que podrían ganar ese trofeo por primera vez. Este es justamente el caso de Arsenal y Atlético de Madrid.

Los ‘gunners’ perdieron una final en 2006 frente al Barcelona, mientras que los ‘colchoneros’ cayeron derrotados en 2 ocasiones en 2014 y 2016 ante el Real Madrid.

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Justamente estos 2 equipos se medirán en una semifinal, mientras que del otro lado chocarán Paris Saint-Germain y Bayern Munich.

¿Cuándo se jugarán las semifinales?

Si desea disfrutar de esta fase de la Champions League, les contamos que puede hacerlo a partir del 28 de abril, en esta fecha se jugará la ida de esta ronda, donde PSG recibirá al Bayern Munich de Luis Díaz, y el Atlético Madrid al Arsenal en el estadio Wanda Metropolitano.

Finalmente los finalistas se definirán los días 5 y 6 de mayo, para un choque final que se disputará el 30 de mayo desde el Puskás Aréna, con un show previo de The Killers incluido.