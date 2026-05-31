PSG rompió una sequía de ocho años: ningún club repetía título en Champions desde el Real Madrid

La conquista del PSG en la UEFA Champions League 2026 no solo significó un nuevo trofeo para las vitrinas del club francés. El título también le permitió alcanzar una marca que ningún equipo había conseguido en los últimos años, el defender con éxito la corona europea.

Antes del PSG, el último club que había logrado ganar la Champions League en temporadas consecutivas fue el Real Madrid, que dominó el torneo entre 2016 y 2018 con tres títulos seguidos.

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Real Madrid había sido el último en lograrlo

La última vez que un equipo consiguió revalidar el título de la Champions League fue durante una de las etapas más exitosas del Real Madrid. El conjunto español se coronó campeón en las ediciones de 2016.2017 y 2018. Convirtiéndose en el gran dominador del fútbol europeo durante esos años. Ningún club había logrado levantar el trofeo en temporadas consecutivas.

Tras el título obtenido por el Real Madrid en 2018, diferentes equipos lograron quedarse la Champions, pero ninguno consiguió repetir el logro al año siguiente. El campeonato se caracterizó por la alternancia de campeones y por la dificultad de mantenerse en la cima del fútbol europeo.

PSG volvió a conquistar Europa

Con su victoria en la final de la Champions League 2026, el Paris Saint-Germain logró defender el éxito el título conseguido la temporada anterior. El club francés se convirtió en el primer equipo en repetir corona desde el Real Madrid y puso fin a una espera de ocho años sin un bicampeón en la máxima competición de clubes de Europa.

El esfuerzo del equipo le permitió entrar en un grupo reducido de equipos que han logrado mantener el dominio continental durante más de una temporada consecutiva.

El bicampeonato consolida al PSG como uno de los protagonistas del fútbol europeo en los últimos años.

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