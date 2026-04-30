¡Alerta en Colombia! Luis Díaz se perdería juegos clave del Mundial y hay preocupación: esta es la razón

El nombre de Luis Díaz vuelve a ser tendencia en redes, pero esta vez el foco se aleja de las canchas y se instala en su vida personal. El delantero, figura del Bayern Múnich, atraviesa un momento clave tanto en lo deportivo como en lo familiar, con la inminente llegada de su tercer hijo junto a Geraldine Ponce.

La expectativa creció en los últimos días tras una publicación en redes sociales que marcó el aniversario de la pareja. Ponce compartió un mensaje cargado de emoción por los diez años de relación, pero lo que realmente captó la atención de los seguidores fue el avanzado estado de su embarazo. Las imágenes y comentarios desataron una ola de reacciones que rápidamente posicionaron el tema entre lo más comentado.

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El anuncio oficial del embarazo no siguió los canales tradicionales. Díaz eligió un escenario simbólico: la celebración de un gol. En ese momento, el futbolista confirmó que ampliará su familia y reveló que espera un niño, quien se unirá a sus hijas Roma y Charlot. Desde entonces, cada detalle relacionado con el nacimiento ha generado interés entre sus fanáticos.

Lucho Díaz podría perderse fecha cruciales del Mundial

Aunque la pareja no ha comunicado una fecha exacta, distintas versiones apuntan a que el nacimiento ocurriría después del 19 de julio, día en que finalizará el Mundial de 2026. Sin embargo, todo puede pasar durante la fase final del embarazo haciendo que hipotéticamente el bebé también pueda nacer antes. Este dato añade un elemento adicional de atención, ya que el calendario coincide con uno de los eventos más importantes del fútbol internacional.

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El contexto deportivo no pasa desapercibido. Díaz forma parte de la Selección Colombia que disputará el torneo mundialista desde el 11 de junio, lo que plantea interrogantes sobre cómo equilibrará sus compromisos profesionales con este momento familiar. La posibilidad de que el nacimiento ocurra en medio o inmediatamente después de la competencia abre el debate sobre su disponibilidad y prioridades.

En paralelo, el atacante mantiene su enfoque en la élite europea. Desde su residencia actual en Múnich, el colombiano se prepara para un desafío de alto nivel: el regreso de la semifinal de la Liga de Campeones frente al París Saint-Germain cuyo primer encuentro terminó 5 -4 a favor del conjunto parisino. Este partido representa otro punto clave en su temporada, que combina exigencia máxima en el campo con un momento determinante en su vida personal.

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Así, Luis Díaz enfrenta semanas decisivas donde la emoción se divide entre el fútbol de alto nivel y la llegada de un nuevo integrante a su familia, una historia que mantiene a sus seguidores atentos dentro y fuera del terreno de juego.