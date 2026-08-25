Colombia ya tiene sus 21 jugadoras para el Mundial Sub-20 Femenino: Así quedó la convocatoria

La Selección Colombia Femenina Sub-20 ya tiene definido el grupo de jugadoras que afrontará la Copa Mundial de la categoría en Polonia. El técnico Carlos Paniagua presentó una convocatoria de 21 futbolistas, quienes cumplirán en Bogotá la última etapa de preparación antes de emprender el viaje hacia Europa.

Selección Colombia Femenina Sub-20 prepara el Mundial

Las convocadas comenzaron a concentrarse en la capital colombiana desde el 21 de agosto. Cinco días después, el miércoles 26, el equipo viajará a Polonia para completar su puesta a punto de cara al torneo, que se disputará entre el 5 y el 27 de septiembre.

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Colombia integrará el Grupo E junto a Corea del Norte, Portugal y Costa Rica. La fase inicial se extenderá hasta el 13 de septiembre. Los equipos clasificados afrontarán los Dieciseisavos de Final entre el 16 y el 17, mientras que los Cuartos se disputarán el 19 y 20. Las Semifinales quedaron programadas para el 23 de septiembre.

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La competencia concluirá con el encuentro por el tercer lugar y la Gran Final, previstos para el 26 y 27 de septiembre, respectivamente. Los dos primeros equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros conseguirán un cupo en los Dieciseisavos de Final. Desde esa instancia, el campeonato continuará bajo un sistema de eliminación directa hasta definir a la selección campeona.

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El primer partido que disputarán las dirigidas por Carlos Paniagua será el lunes 7 de septiembre frente a Costa Rica a las 11:00 de la mañana, hora Colombia. El segundo compromiso, las medirá frente a Portugal el jueves 10 de septiembre a la misma hora. La fase de grupos se cierra para la tricolor frente a Corea del Norte en el compromiso del 13 de septiembre, que se jugará también a las 11:00 de la mañana, hora Colombia.

Las 21 convocadas por Carlos Paniagua para el Mundial Sub-20

Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL)

Catalina Cortés – América de Cali (COL)

Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL)

Isabel Weiner – Columbia University (USA)

Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL)

Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL)

Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL)

Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL)

Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA)

Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN)

María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL)

María José Torres – Independiente Medellín (COL)

Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL)

Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP)

Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL)

Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN)

Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL)

Saray Marín – América de Cali (COL)

Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA)

Sofía Ortiz – América de Cali (COL)

Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)

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