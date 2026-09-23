¿A qué hora es la final del fútbol femenino 2026 HOY? Santa Fe vs Cali partido de ida por la Liga

Santa Fe vs Deportivo Cali se prepara para ser uno de los partidos protagonistas del fútbol femenino en Colombia este 23 de septiembre. Ambos equipos chocarán este miércoles, para dar inicio a la gran final del balompié nacional.

Después de un largo camino, ambos equipos lograron superar a sus rivales, y volver a posicionarse como finalistas de este torneo colombiano.

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En caso de que no quiera perderse ni un detalle del inicio de estas finales, aquí les contamos todo lo que debe saber sobre el primer encuentro entre Santa Fe y Deportivo Cali.

Santa Fe vs Deportivo Cali en la gran final

Para nadie es un secreto que, tanto Independiente Santa Fe como Deportivo Cali son dos potencias del fútbol femenino en Colombia. Estos dos equipos han protagonizado las últimas 2 definiciones de este campeonato.

De hecho, la de este 2026 será la cuarta final histórica entre ambos equipos, siendo la definición más repetida en la historia del fútbol colombiano.

En cada una de las ocasiones el campeón ha sido el Deportivo Cali, por lo que ahora las jugadoras de Independiente Santa Fe irán a por el ‘desquite’.

La última de ellas tuvo lugar en 2025, cuando Deportivo Cali logró su tercer trofeo, en una tanda de penales que se definió por 5-4, tras igualdad a 1 en el global.

Sin embargo, esto no será tarea fácil. El equipo caleño ha vuelto a demostrar su notable fuerza en su camino hasta la final, luego de imponerse de forma aplastante al Atlético Nacional.

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La semifinal entre ambos combinados quedó con un global de 6-1 a favor de las ‘azucareras’. Por otro lado, Santa Fe derrotó de manera agónica a Millonarios, en una de las eliminatorias más igualadas de los últimos años.

Claramente se espera una final llena de emociones, que paralizará al fútbol femenino desde este mismo 23 de septiembre.

¿A qué hora es la final del fútbol femenino 2026?

En caso de que desee disfrutar de este encuentro, le contamos que el partido de ida será este 23 de septiembre, con un puntapié inicial pautado para las 7:00 p.m.

Por otro lado, el encuentro de vuelta se dará el próximo sábado 26 de septiembre, encuentro en el que se definirá a un nuevo campeón del balompié femenino en la nación.