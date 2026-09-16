Cuándo es la FINAL de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026: Fecha exacta

La final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 ya tiene fecha, sede y horario definidos. El partido que coronará a las nuevas campeonas del mundo se disputará en Łódź, Polonia, como cierre de un torneo que reúne a 24 selecciones.

¿Cuándo es la final del Mundial Femenino Sub-20 2026?

La definición del campeonato tendrá lugar el domingo 27 de septiembre de 2026, en el Stadion Miejski ŁKS Łódź, uno de los escenarios elegidos para esta edición. El encuentro comenzará a las 18:00, hora local de Polonia (11:00 a. m. en Colombia), de acuerdo con el calendario oficial de FIFA.

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La competencia se está disputando entre el 5 y el 27 de septiembre y cuenta con cuatro ciudades anfitrionas: Bielsko-Biała, Katowice, Łódź y Sosnowiec. Esta será la duodécima edición del certamen y la segunda que contará con 24 selecciones participantes.

Camino hacia la final de la Copa Mundial Femenina Sub-20

La fase eliminatoria comenzó el 16 de septiembre y continuará con los octavos de final el jueves 17. Ese día se disputarán los cruces entre Francia y Canadá, Inglaterra y Nigeria, República Popular Democrática de Corea y Japón, además de Polonia y Colombia.

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La ronda de cuartos de final está programada para el 19 y 20 de septiembre. Posteriormente, los cuatro equipos que sobrevivan jugarán las semifinales el miércoles 23, ambas en el Stadion Miejski ŁKS Łódź.

¿Cómo se define la final del Mundial Femenino Sub-20 2026?

El torneo cuenta con seis grupos de cuatro selecciones. Los dos primeros de cada zona avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los cuatro mejores terceros completan los 16 lugares de la fase decisiva.

Después de los octavos y los cuartos de final, las semifinales determinarán a los dos combinados que disputarán el título mundial.

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Fecha y sede de la final del Mundial Femenino Sub-20

La jornada decisiva tendrá lugar en Łódź el domingo 27 de septiembre, con el duelo entre los ganadores de las dos semifinales. El partido por el tercer puesto se jugará un día antes, el sábado 26 de septiembre, también en el estadio de Łódź.

La República Popular Democrática de Corea llega a esta edición como campeona vigente, después de conquistar el título en Colombia 2024.