Angus Young ‘bautizó’ a un niño al estilo AC/DC: el guitarrista lo autografió en persona

Sin lugar a dudas, AC/DC es una de las bandas más destacadas y emocionantes en la historia del hard rock a nivel internacional. Esta agrupación ha brillado de forma notable por décadas, gracias a su trayectoria y peso industrial.

A lo largo de los años, esta banda ha sido capaz de lanzar una cantidad importante de éxitos que han encantado a miles de seguidores, tanto adultos, como también niños.

Nuevas generaciones han demostrado su pasión por AC/DC, y de hecho, muchos han sido instruidos por sus padres con esta música.

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De hecho, esto volvió a quedar en evidencia en las últimas horas, luego de que se viralizara un video en el que Angus Young autografió en persona a un niño.

Angus Young ‘bautizó’ a un niño al estilo AC/DC:

Angus Young es una de las grandes leyendas de la música. La trayectoria de este icónico artista ha sido notable por años, gracias a su talento con la guitarra, con la que ha brillado en AC/DC.

Este músico ha dejado varios momentos icónicos para el rock, y en los últimos días volvió a dar uno nuevo para la viralidad.

El guitarrista fue protagonista en una firma de autógrafos junto a fans en Toronto. Young volvió a recibir el cariño de sus fans en este encuentro durante el paso de AC/DC por Canadá.

Sin embargo, uno de los momentos más sorprendentes de estas firmas se vio en video. Allí se mostró que Young autografió en persona a un niño.

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El histórico guitarrista lo ‘bautizó’ al estilo rockero de AC/DC, gracias a una firma que, sin lugar a dudas, quedará en lo más alto de la historia, gracias a la trayectoria de este artista y su banda.

Sin lugar a dudas, este momento sorprendió a toda la industria del rock, y volvió a demostrar la pasión por AC/DC en todo el mundo de una forma bastante particular.

El próximo show de la banda

Por el momento, este grupo mantiene su rumbo por Norteamérica con shows brillantes. AC/DC ha protagonizado conciertos imperdibles por Canadá y Estados Unidos desde el pasado mes de julio.

Ante esto, la próxima parada de la banda será el 29 de septiembre en Philadelphia, desde el Lincoln Financial Field.