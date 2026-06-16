¿Cuál es el jugador de la Selección Colombia con menos seguidores? Listo para el gran salto

La Selección Colombia está llena de jugadores brillantes llenos de talento y de pasión por la ‘tricolor’ en la cancha. Varios de los nombres que dirán presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 han defendido a los ‘cafeteros’ en numerosas veces.

Distintos jugadores han marcado historia con el combinado nacional, lo que les ha permitido ganarse el apoyo incondicional de los fanáticos en el país.

Este cariño es notable en sus redes sociales, donde acumulan miles de seguidores. Muchos de los jugadores de la ‘tricolor’ cuentan con una fama notable, aunque otros no han tenido el alcance esperado en redes sociales.

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Si usted no sabe cual es el jugador con menos cantidad de seguidores en la convocatoria de la Selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026, aquí les contamos.

¿Cuál es el jugador de la Selección Colombia con menos seguidores?

La Selección Colombia cuenta con algunos de los talentos más reconocidos del mundo del fútbol. Varios de ellos han brillado en los clubes más grandes de Europa.

Esto les ha permitido convertirse en parte de la lista de los jugadores con más seguidores en Instagram. No obstante, otros se han quedado cortos en este ranking.

En el caso del jugador con mayor cantidad de seguidores, este es James Rodríguez. El astro colombiano tiene más de 50 millones de ‘followers’ en su cuenta de Instagram.

La diferencia con algunos de sus compañeros es bastante grande. De hecho, el que tiene menor cantidad de seguidores es Jhon Lucumí.

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Este defensor que milita en el Bologna de Italia solo tiene 136.000 seguidores, por lo que la diferencia con James es abismal.

La lista total de jugadores de la Selección Colombia en cuanto a seguidores se presenta de la siguiente manera: