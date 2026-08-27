CONMEBOL confirmó calendario de Copa Libertadores 2027, Sudamericana y Recopa: Equipos clasificados

La CONMEBOL ya definió las fechas que marcarán la temporada internacional de clubes en 2027. La Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana ya tienen calendario oficial, luego de que el Consejo de la Confederación aprobara la programación durante su reunión del martes 25 de agosto de 2026.

La principal novedad estará en la Copa Sudamericana, que modificará el desarrollo de su primera fase. A diferencia de las ediciones anteriores, los equipos disputarán series de ida y vuelta en lugar de definir la clasificación mediante un único encuentro.

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“Como novedad para la temporada 2027, la CONMEBOL Sudamericana modificará el formato de su Fase 1, que se disputará en series de ida y vuelta. De esta manera, la clasificación a la siguiente instancia ya no se definirá a partido único, como en las ediciones anteriores”, indica el organismo rector del fútbol en la región.

Copa Libertadores 2027: cuándo comienza

La actividad continental arrancará el 3 de febrero de 2027 con las fases preliminares. Esta edición comenzará antes de lo habitual y tendrá tres rondas previas antes de llegar al sorteo de la fase de grupos.

“Todo comenzará en el mes de febrero en la búsqueda de la Gloria Eterna, mientras que la carrera por la Gran Conquista comenzará en marzo”, indicaron

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Las etapas iniciales de Libertadores y Sudamericana se extenderán hasta el 10 de marzo. Luego, el miércoles 17 de marzo, la CONMEBOL realizará los sorteos que determinarán la composición de los grupos.

La fase de grupos se desarrollará entre el 7 de abril y el 26 de mayo. Los octavos de final comenzarán el 11 de agosto, mientras que los cuartos tendrán lugar el 8 y 15 de septiembre. Las semifinales se disputarán el 13 y 20 de octubre.

Recopa Sudamericana 2027: fechas confirmadas

El primer título continental del año tendrá sus partidos el 17 y 24 de febrero. En esas fechas se jugarán, respectivamente, la ida y la vuelta de la Recopa Sudamericana.

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Equipos clasificados a la Libertadores 2027

Entre los clubes argentinos que ya aparecen en la lista está Belgrano, que consiguió una clasificación histórica después de conquistar el Torneo Apertura 2026 con una victoria 3-2 frente a River.

También figuran Junior y Olimpia entre los equipos señalados en la información disponible para la próxima edición del torneo continental.

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