Hora y dónde ver en VIVO HOY Llaneros vs. Millonarios; el embajador busca los tres puntos

Millonarios está listo para su regreso a las canchas y así seguir sumando puntos para avanzar en la Liga BetPlay Dimayor 2026-2. En esta oportunidad, el equipo albiazul llega hasta el estadio Bello Horizonte en Villavicencio con el fin de poder enfrentar a Llaneros en un encuentro que genera gran expectativa entre sus seguidores.

El juego hace parte de la fecha siete de la Liga BetPlay, en donde los dos equipos necesitan de los tres puntos si quieren seguir avanzando en el torneo. Llaneros está en la segunda posición con 11 puntos en cinco partidos jugados, pero Millonarios tiene tan solo siete puntos con cuatro encuentros, llegando a la posición 11.

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Sin duda, los embajadores están en la obligación de sumar tres puntos más para no solo ganar posiciones, sino demostrar que tienen todo para seguir como uno de los mejores en el torneo. Pese a esto, aún es muy temprano para definir quiénes son los equipos favoritos, pues hay varios partidos pospuestos y el calendario sigue ajustándose para la gran final en las últimas semanas de diciembre 2026.

Hora y dónde ver en VIVO HOY Llaneros vs. Millonarios

El partido entre Llaneros vs. Millonarios está programado para HOY jueves 27 de agosto del 2026 en el Estadio Bello Horizonte a las 6:10 p.m. y se podrá ver en VIVO por medio del canal WinSports Premium en el plan por suscripción paga.

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Los dos equipos ya se encuentran en Villavicencio a la espera de este encuentro deportivo que genera mucha expectativa entre los hinchas. En especial en Millonarios, donde se confirmó hace unos días la salida de Rodrigo Contreras, quien tiene una lesión del bíceps femoral izquierdo de primer grado, lo que lo deja fuera del embajador por algunas semanas, según evolución.

Sergio Mosquera tampoco hará parte de este encuentro deportivo, pues sufrió una contusión muscular en la región de oblicuos; pese a que no es algo grave, no viajó a Villavicencio a este encuentro con el fin de poder avanzar rápidamente en su proceso de recuperación.