Lista oficial de bandas internacionales en Rock al Parque 2026; algunas ya se habían presentado

Se acabó la espera y el pasado miércoles 26 de agosto se dio a conocer el listado oficial de bandas que harán parte de la celebración de los 30 años de Rock al Parque 2026. En esta oportunidad, el parque Simón Bolívar en Bogotá será el escenario perfecto, en donde se van a presentar no solo varias bandas distritales, sino también algunas internacionales que quieren hacer historia.

Aunque algunas llegan por primera vez, otras simplemente quisieron volver para celebrar los 30 años de este festival por todo lo alto. Sin embargo, esto sin duda marca un evento que tendrá varias novedades, como nuevos escenarios y lugares para disfrutar de un fin de semana cargado de mucho rock en la capital.

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Lista oficial de bandas internacionales que estarán en Rock al Parque 2026

Son varias las bandas que lograron hacer historia durante su primera participación y por eso en esta oportunidad quisieron volver a la capital. Entre ellas hay varias de metal, que sin duda lograron tener uno de los mejores shows, asegurando que quieren volver a repetir toda la historia.

Apocalyptica se presentó en el año 2005 y muchos han mencionado que, sin duda, tuvieron uno de los mejores shows de esa edición del festival Rock al Parque. Miles de personas llegaron al Parque Simón Bolívar y se formó uno de los pogos más grandes que se han visto en este evento.

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Desorden público, la banda de ska de Caracas, Venezuela, llega por cuarta vez al festival y se consolida como una de las favoritas por los asistentes al evento. Al igual que Los Tetas de Chile, quienes ya se habían presentado en 1996 y 1997, logrando reunir a cientos de personas en el escenario.

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División Minúscula repite en el festival Rock al Parque después de presentarse en el 2006, así que llegan directamente desde México 20 años después para emocionar a todos sus seguidores. Los Bunkers vuelven a Colombia después de su presentación en el 2007, donde recibieron una gran acogida y se convirtieron en uno de los favoritos por los fans.

Tokio Ska Paradise Orchestra llega por segunda vez a Rock al Parque directo desde Japón y busca posicionar sus canciones como un show de ska completamente nuevo. La primera vez que llegaron al país fue en el 2018 y, sin duda, muchos recuerdan sus canciones.

Bandas internacionales que llegan por primera vez a Rock al Parque

Pero el festival también trae algunos nombres nuevos de artistas que van a llegar a Rock al Parque para conocer un poco más el público de la capital y también posicionar sus canciones en el territorio nacional.

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