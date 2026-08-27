Hora exacta y dónde ver HOY en VIVO el eclipse lunar desde Colombia; se verá la “luna de sangre”

Se viene el segundo fenómeno natural más esperado por cientos de personas amantes de la astronomía en el mundo. Según dieron a conocer desde la NASA, este jueves 27 de agosto del 2026, se va a poder ver en VIVO un eclipse lunar que espera robarse todas las miradas en un momento donde el cielo será completamente rojizo.

Contrario a lo que pasó durante el pasado eclipse solar, este sí se va a poder ver en VIVO desde Colombia, así que si no se quiere perder ningún momento, le dejamos las horas exactas para ver el cielo. Además, en esta oportunidad, este fenómeno se verá en todo el territorio nacional, así que sin importar el lugar donde se encuentre, va a poder ver el cambio en el cielo a lo largo de la noche.

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Hora exacta y dónde ver en VIVO HOY jueves el eclipse lunar desde Colombia

Esta vez, la luna será la verdadera protagonista en el cielo del territorio nacional; según reveló la NASA, en esta oportunidad se va a cubrir más del 96 % con una sombra que hará que todo el cielo se vea con tonos rojizos o cobrizos. Es algo que no se duele ver todos los días, así que en varios lugares del país las personas se han citado para ver disfrutar de este momento y vivir la llamada ‘Luna de sangre’.

Los expertos han dado a conocer los horarios exactos para ver cada fase del eclipse en Colombia HOY jueves 27 de agosto. Todo empieza a las 8:23 p.m. con la reconocida fase penumbral, en donde la luna empieza a cambiar por completo debido a las sombras.

A las 9:33 p.m. es el inicio de la fase parcial, en donde la sombra de la Tierra cubre por completo el disco lunar, así que se ve cada vez más oscuro y sin tanto brillo. Después, a las 11:12 p. m., el eclipse va a llegar en su punto máximo, en donde la luna va a empezar a verse con tonalidades rojizas, dando un nuevo color al cielo.

El eclipse lunar termina a las 2:00 a. m.; se dará el fin del eclipse, así que el satélite ya no provoca la sombra en la luna, así que todo vuelve a la normalidad, se sigue viendo con normalidad el cielo. Este será el último eclipse que se va a presentar en el 2026; el próximo sería el solar anular el próximo seis de febrero del 2026 y el lunar el 21 del mismo mes.

Recuerde que la visibilidad del eclipse lunar depende de que el cielo se encuentre despejado y, para que se vea mucho mejor, debe estar en una zona oscura, con poca contaminación lumínica. Además, podrá usar telescopios que lo van a ayudar a que pueda ver todo de forma más nítida e ir siguiendo el movimiento de la luna.