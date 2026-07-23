El pasado fin de semana terminó la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, sin duda, ya hay quienes están a la espera de lo que será el próximo mundial 2030 donde van a participar nuevamente las mejores selecciones. Por eso, todos están al tanto de lo que serán las próximas eliminatorias mundialistas, en donde nuevamente la Selección Colombia estará a prueba.

Según se dio a conocer en días pasados, ya todo estaría listo para dar inicio a las eliminatorias al Mundial 2030. En esta oportunidad, el campeonato se va a realizar en seis países diferentes. Con motivo de la celebración de los 100 años desde que se empezó a realizar este campeonato, Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones.

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¿Cuándo comienzan las eliminatorias del Mundial 2030?

Aunque muchos han hablado de todo lo que será el próximo mundial de la FIFA, por ahora no hay muchos detalles respecto al evento principal, ni mucho menos sobre todo lo que serán las eliminatorias. Según dicen algunos periodistas deportivos, esto se podría dar entre marzo o septiembre del 2027, pero sin dar calendarios oficiales.

Esto teniendo en cuenta que así lo han manejado en los últimos mundiales, donde esperan un poco para poder avanzar con las eliminatorias. En caso de que sea en septiembre del 2027, se harían algunas jornadas dobles de fecha FIFA hasta marzo del 2029, pero nada de esto lo han confirmado los entes oficiales.

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Además, se dice que las selecciones anfitrionas también van a participar de las eliminatorias, pero esto tampoco es información oficial. La selección Colombia tendría un gran descanso, teniendo en cuenta que el siguiente partido sería solo hasta septiembre del 2026, así que en lo que queda del año no habría más apariciones de la tricolor.

Además, el siguiente encuentro sería en partidos amistosos de preparación para las eliminatorias mundialistas. Así que por ahora, no hay muchos detalles sobre quiénes serán los contrincantes, ni las fechas exactas de los partidos.