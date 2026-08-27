¿Cuándo juega Santa Fe vs. Vasco da Gama en los cuartos de final de la Copa Sudamericana? Avanza el león

El pasado miércoles 26 de agosto del 2026 se desarrolló uno de los juegos más importantes de los últimos días: Santa Fe enfrentó a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana, un partido que muchas personas estaban esperando. La gran sorpresa se dio cuando el León logró irse a Argentina con un marcador cero a cero, así que ahora tenía una gran responsabilidad de sumar en la cancha rival.

Sin duda, el equipo de la capital quiso aprovechar esta ventaja para sumar en el último partido de los octavos de final, en donde se iba a definir si seguían o no en el juego. En los primeros noventa minutos, el encuentro quedó con un resultado 1-1, así que todo estaba listo para que se hiciera una definición desde el punto penal.

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No fue nada fácil y los hinchas cardenales lograron sentir muchos nervios durante todos los cobros de penal. Fueron en total 11 cobros por equipo y el resultado final fue un 8-7, dando así la victoria a Santa Fe y su paso directo a los cuartos de final.

¿Cuándo juega Santa Fe vs. Vasco da Gama en los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Después de que se diera a conocer que Santa Fe era el equipo clasificado, rápidamente sus seguidores empezaron a hablar sobre cuál sería el rival del cuadro cardenal. Según informó la CONMEBOL, el próximo encuentro de cuartos de final del equipo de la capital no será nada fácil y podrá sorprender a todos los hinchas.

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Santa Fe va a jugar contra Vasco da Gama el próximo miércoles nueve de septiembre del 2026 a las 5:00 p.m. en el Estadio El Campín de Bogotá, así que será el primer encuentro de los cuartos de final. Después, todo se va a definir el miércoles 16 de septiembre del 2026 a las 5:00 p.m. en el Estadio São Januário de Río de Janeiro.

Sin duda, este será un encuentro histórico, pues nadie esperaba que Santa Fe lograra avanzar y superar al River Plate, uno de los equipos más grandes de Argentina. Por otro lado, Vasco da Gama logró avanzar a la siguiente fase, después de superar a Olimpia de Paraguay.