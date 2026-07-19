Confirman presencia de Colombia en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: este será el representante

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se prepara para vivir una final imperdible el próximo 19 de julio entre Argentina y España. Estos dos equipos totalmente enormes jugarán un choque clave, en el que buscarán levantar el máximo trofeo de este deporte.

Este partido tendrá a las mejores figuras del fútbol en una misma cancha, en una competencia donde dejarán todo para llevar a sus países a lo más alto.

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Aunque Colombia no podrá estar presente en cancha, debido a su eliminación en octavos de final, la FIFA confirmó la representación de un colombiano en este cotejo de atención global, y aquí les contamos de quien se trata.

Confirman presencia de Colombia en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia fue uno de los grandes atractivos que tuvo la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este equipo dirigido por Néstor Lorenzo llenó de emoción a los hinchas con triunfos claves que los llevó hasta octavos de final.

Allí quedaron eliminados ante Suiza, en un choque que dejó una de las caídas más duras del fútbol colombiano de los últimos años, en una tanda de penales para el olvido.

Las aspiraciones de Colombia de llegar a la gran final se vieron truncadas en dicha fase, mientras que quienes lograron llegar a la última instancia fueron España y Argentina.

Ambos seleccionados se medirán el próximo 19 de julio, en un partido que estará totalmente imperdible. Aunque la ‘tricolor’ no pudo llegar a este encuentro, habrá representación de Colombia en él.

Esto a cargo de Nicolás Gallo, árbitro colombiano que será parte de la terna arbitral como asistente del árbitro de video. Sin lugar a dudas, este papel será clave para impartir justicia en uno de los partidos más importantes de los últimos años.

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Cabe recordar que Gallo ya ha estado presente en este torneo como árbitro, tal y como sucedió durante el partido inaugural, en el que se midieron México y Sudáfrica.

El colombiano será parte de este encuentro que cerrará el telón de la gran cita, en conjunto a otros árbitros, como es el caso de: Slavko Vinčić, Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, quienes estarán desde el campo de juego de esta gran final en la que se medirán Argentina y España.