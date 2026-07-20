Revelan el que sería el siguiente destino de Falcao: dejaría Sudamérica por este inesperado club

El próximo capítulo en la carrera del delantero Falcao García podría escribirse fuera de Colombia. Aunque Millonarios todavía no descarta la continuidad del delantero para la segunda parte de 2026, desde Panamá toman fuerza las versiones que lo vinculan con un histórico del fútbol de ese país. De concretarse la negociación, el atacante colombiano jugaría por primera vez en la liga panameña.

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Falcao aparece en el radar de un club panameño

San Francisco FC, conocido como “El Poderoso de La Chorrera”, avanza en la búsqueda de un refuerzo de peso y el nombre de Radamel Falcao García encabeza la lista. La información salió a la luz el 15 de julio de 2026 y señala que la institución prepara una propuesta por una temporada para intentar convencer al goleador.

Hasta el momento no existe un acuerdo firmado ni un anuncio oficial, pero las conversaciones continúan. Según la versión entregada por el periodista panameño José Miguel Domínguez, los primeros contactos comenzaron desde junio y las partes mantienen abierto el diálogo.

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La relación entre Falcao y los propietarios facilitaría la negociación

El posible fichaje no solo responde al interés deportivo. De acuerdo con Domínguez, el delantero mantiene una relación de varios años con los propietarios del club, quienes además participan en diferentes proyectos relacionados con el fútbol tanto en Panamá como en Colombia.

“Caso Falcao-San Francisco.-Se tocó el tema del colombiano Falcao al San Francisco de La Chorrera desde inicios de junio de 2026.-Los dueños del San Francisco son los mismos de Águilas U de Panamá.-Médico muy prestigioso en Colombia es el dueño de San Francisco.-Los dueños de San Francisco también manejan los clubes Fair Play y Municipal en Bogotá.-Falcao y el dueño del San Francisco se conocen desde hace mucho”, explicó.

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Caso Falcao-San Francisco.

-Se tocó el tema del colombiano Falcao al San Francisco de La Chorrera desde inicios de junio de 2026.

-Los dueños del San Francisco son los mismos de Águilas U de Panamá.

-Médico muy prestigioso en Colombia es el dueño de San Francisco.

-Los dueños de… pic.twitter.com/y19mIgf85n — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) July 16, 2026

El tema económico también pesa en el futuro del delantero

Además del proyecto deportivo, existe un elemento tributario que podría influir en la decisión del exjugador de Millonarios. Permanecer en Colombia por un periodo superior a seis meses implicaría que deba responder por impuestos calculados sobre la totalidad de su patrimonio y no únicamente por los ingresos obtenidos con el club bogotano.

Ese panorama convierte la propuesta del fútbol panameño en una alternativa atractiva desde el punto de vista financiero. Precisamente, José Miguel Domínguez aseguró que esa condición favorece las conversaciones y representa una diferencia frente a la opción de seguir en el fútbol colombiano.