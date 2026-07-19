¿En qué plataforma está la película de Mortal Kombat 1 (2021)? Streaming, alquiler y compra

Para los seguidores de la acción, las artes marciales y los videojuegos, Mortal Kombat (2021) continúa siendo una de las adaptaciones más llamativas de la popular franquicia. La cinta, que funciona como un reinicio cinematográfico de la saga, se encuentra disponible en diferentes opciones digitales, desde servicios de streaming hasta plataformas donde es posible alquilarla o comprarla.

¿Dónde ver Mortal Kombat (2021) en streaming?

La película Mortal Kombat (2021) está disponible actualmente en Max, plataforma de streaming donde los usuarios pueden acceder al largometraje con una suscripción activa.

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Quienes prefieran otras alternativas también pueden encontrar la producción en servicios digitales como Prime Video, Apple TV, Google Play Películas y Rakuten TV, opciones que permiten realizar alquileres o compras digitales dependiendo de la disponibilidad en cada región.

Mortal Kombat (2021): historia basada en el famoso videojuego

La producción estrenada en 2021 toma como referencia la franquicia de videojuegos creada por Ed Boon y John Tobias, una de las sagas más reconocidas dentro del género de peleas. La película presenta una nueva versión del universo Mortal Kombat y funciona como reinicio de las anteriores adaptaciones cinematográficas.

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La trama sigue a Cole Young, un luchador de artes marciales mixtas que desconoce el significado de una marca que lleva en su cuerpo desde nacimiento. Su vida cambia cuando descubre que está relacionado con un antiguo torneo donde los mejores combatientes del planeta luchan por proteger a la Tierra de una amenaza proveniente del Outworld.

Durante la historia aparecen personajes emblemáticos como Sonya Blade, Jax, Liu Kang, Kung Lao, Sub-Zero y Lord Raiden, quienes forman parte de la batalla por el destino de ambos mundos.

Reparto y producción de Mortal Kombat

La película representa el debut como director de Simon McQuoid, quien trabajó junto a los guionistas Greg Russo y Dave Callaham en una historia desarrollada por Oren Uziel y Russo.

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El reparto incluye a Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Chin Han, Joe Taslim y Hiroyuki Sanada, actores que interpretan a varios de los personajes centrales de la franquicia.

Mortal Kombat (2021) mezcla fantasía oscura, violencia gráfica y combates inspirados en los videojuegos originales. La cinta recupera elementos característicos de la saga, con enfrentamientos entre guerreros con habilidades especiales y una narrativa pensada para conectar con los fanáticos del videojuego y con nuevos espectadores.