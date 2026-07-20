Serie de superhéroes imperdible llega a Disney+: es una saga clásica y así puede verla

Los superhéros son uno de los entretenimientos más grandes y reconocidos del mundo en el último tiempo. Este género de entretenimiento ha presentado producciones totalmente imperdibles para los amantes de la acción y las buenas tramas.

Particularmente, algunos superhéroes se han convertido en historia clásica de la televisión. De hecho, muchas series o películas de este tipo recuerdan de forma inigualable a la infancia y adolescencia de miles de fanáticos por el mundo.

Una de ellos, de hecho, llegó hace muy poco al catálogo de Disney+, en un estreno que ha sido totalmente imperdible para los amantes de los superhéroes durante esta década.

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Si usted no quiere perderselo, aquí les contamos de cual se trata, y cuando podrá verlo en esta plataforma.

Serie de superhéroes imperdible llega a Disney+

Para nadie es un secreto que, los superhéroes han encantado y llenado de entretenimiento a miles de personas en los últimos años. Entregas de la talla de ‘Superman’, ‘Iron Man’ o ‘Capitán América’ han sido clásicos imperdibles.

De hecho, uno de estas entregas tradicionales de este género llegó hace muy poco a Disney+. Justo así de esta manera lo reveló esta plataforma al publicar su lista de estrenos de julio

Se trata de, nada más y nada menos que, la segunda temporada de ‘X-Men ’97’, una serie animada de este icónico universo de superhumanos mutantes que ha marcado época.

Los personajes de esta serie han encantado a miles de fanáticos de la acción, gracias a una historia llena de emociones, y que se ha convertido en un clásico totalmente imperdible de los superhéroes.

En el caso de este estreno, la entrega presentó su segunda temporada el pasado 1 de julio, con una serie de capítulos que planean encantar a los amantes de Disney y de Marvel.

La primera temporada de esta emocionante serie encantó a miles de fanáticos. De hecho, la expectativa hacia los ‘X-Men ’97’ ha sido total en los últimos meses.

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Miles han aprovechado para recordar a estos protagonistas, sobre todo con la presencia de protagonistas imperdibles de la talla de Wolverine y más.

Si desea disfrutar de los nuevos capítulos de esta serie puede hacerlo a través de Disney+. Esto siempre y cuando tenga una suscripción a este servicio de ‘streaming’.