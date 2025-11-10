Deportes

Esta es la tabla de los mayores goleadores del mundo ¿Messi alcanzó a Cristiano Ronaldo?

Ya se conoció el listado de los 20 mayores goleadores de todo el mundo y la gran incognita es sobre la diferencia entre Cristiano y Messi.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sin duda son considerados dos de los mejores futbolistas de todo el mundo, por lo que con el paso de los años han podido consolidarse con su talento en varios de los equipos más populares. Sin embargo, desde hace años, hay quienes dicen que entre ellos hay una fuerte rivalidad, por lo que mencionan que, presuntamente, lucharían por quedarse con el primer puesto del máximo goleador.

Los jugadores han marcado la historia del fútbol, pues no solo son dos de los máximos goleadores del mundo, sino que lograron hacer historia en equipos como Portugal, Argentina, Real Madrid y Barcelona. Los dos últimos en donde se dice que nació la presunta enemistad entre los futbolistas, ya que son dos de los grupos de España que más se han enfrentado a lo largo de la historia.

Cristiano y Messi no solo son dos de los más costosos del mundo, sino que también lideran el listado de los máximos goleadores. Incluso, hay quienes dicen que entre ellos estarían esforzándose para poder marcar en cada partido, hasta poder conseguir el primer puesto.

¿Quiénes son los máximos goleadores de fútbol en la historia?

Aunque para muchos no es una sorpresa, el primer puesto sigue siendo para Cristiano Ronaldo, quien a lo largo de su carrera en equipos como Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr y en la selección de su país, Portugal, logró marcas de cientos de goles. Junto a él, está Messi, quien en el Inter Miami, Barcelona, Paris Saint-Germain y Argentina, otros tantos.

La gran sorpresa en esta oportunidad es por parte de Robert Lewandowski y el uruguayo, Luis Suárez, quienes fueron considerados uno de los mejores jugadores de los últimos años. Además, pese a su edad, lograron consolidarse en el Top 20 de los mejores del mundo.

TOP20 mayores goleadores del fútbol en el mundo

  1. Cristiano Ronaldo – 953 goles
  2. Leonel Mesii – 894 goles
  3. Josef Bican 759 goles (1391-1955)
  4. Pelé 757 goles (1957-1977)
  5. Romario 754 goles(1985-2007)
  6. Gerd Muller 735 goles (1964-1981)
  7. Ferenc Puskas 704 goles (1943-1966)
  8. Robert Lewandoski 703 goles
  9. Jimmy Jones 647 goles (1947-1964)
  10. Eusebio 621 goles (1960-1978)
  11. Max Morlock 609 goles (1940-1694)
  12. Luis Suárez 600 goles (1940-1964)
  13. Zlatan Ibrahimovic 573 goles (1999-2023)
  14. Isidro Lángara 525 goles (1930-1948)
  15. Zico 522 goles (1930-1948)
  16. Hugo Sánchez 516 goles (1971-1994)
  17. Alfredo Di Stéfano 509 goles (1945-1966)
  18. Ferenc Bene 508 goles (1961-1985)
  19. Roberto Dinamite 507 goles (1971-1992)
  20. Kaeim Benzema 501 goles

