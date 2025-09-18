Así va la tabla de máximos goleadores de Colombia tras histórico doblete de Dayro Moreno en Copa Sudamericana

Dayro Moreno y el Once Caldas volvieron a dar claras muestras de calidad este 17 de septiembre en una noche con movimiento en la tabla de goleadores. El ‘blanco blanco’ de Manizales se midió a Independiente del Valle en Copa Sudamericana.

Como visitante el panorama lucía complejo para el combinado colombiano, pero logró sacar chapa y obtener una victoria importante en este encuentro de ida.

Este triunfo para los de Manizales llegó con un doblete de Dayro Moreno, quien extendió su ventaja en la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana, y en la lista de goleadores históricos de Colombia.

Así quedó la tabla de goleadores tras el doblete de Dayro Moreno

Las últimas semanas han sido de protagonismo claro para Dayro Moreno. El histórico delantero brilló luego de recibir la convocatoria para la Selección Colombia en Eliminatorias, y su talento se sigue mostrando en Once Caldas.

Moreno consiguió un nuevo doblete con la camiseta del Once Caldas, y nuevamente lo hace en una instancia clave como lo es la Copa Sudamericana.

Este club colombiano consiguió una gran ventaja ante Independiente del Valle, lo que lo sitúa en posición de privilegio de cara a unas posibles semifinales de este torneo.

Dayro Moreno comenzó este importante triunfo del Once Caldas con un tanto en la primera parte, y acabó por cimentarse en el segundo, con un disparo del ariete que venció al arquero rival.

Con estos tantos, la tabla de goleadores de Colombia queda de la siguiente manera:

Dayro Moreno – 369 goles (vigente) Radamel Falcao García – 356 goles (vigente) Víctor Hugo Aristizábal – 346 goles (retirado) Carlos Bacca – 345 goles (vigente) Juan Pablo Ángel – 291 goles (retirado) Anthony de Ávila – 268 goles (retirado) Iván René Valenciano – 267 goles (retirado)

Por otro lado, la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana marcha así con los tantos de Dayro:

Dayro Moreno (Once Caldas) – 10 goles Ismael Díaz (Universidad Católica) – 6 goles Junior Paredes (Academia Puerto Cabello) – 5 goles Gaspar Gentile (Alianza Lima) – 5 goles Pablo Vegetti (Vasco da Gama) – 5 goles

Esto es una gran muestra de la vigencia de Dayro, no solo en el fútbol local, sino en el balompié del continente, donde sigue brillando con su olfato goleador.

Luego de este partido, el ‘blanco blanco’ y Dayro Moreno se enfocarán en esperar al choque de vuelta, el cual tendrá lugar el próximo 24 de septiembre.