¿Cuándo es el sorteo de octavos de final de la Champions League 2026? Estos son todos los clasificados

La Champions League vivió el cierre de sus dieciseisavos de final este 25 de febrero. Varios equipos protagonizaron choques imperdibles, en los que se definieron 4 nuevos clasificados a los octavos de final de esta competencia.

Luego de que se definieran 4 nuevos clasificados el pasado 24 de febrero, durante este miércoles se dio el cierre definitivo de la primera fase eliminatoria.

Luego de esto, ya se empiezan a preparar los choques definitivos de octavos de final, y aquí les contamos cuando se dará el gran sorteo para los partidos de esta fase.

¿Cuándo sera´el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

Luego de culminada la fase del todos contra todos, y los dieciseisavos de final. La Champions League definió a sus primeros 16 finalistas, en una edición que ha estado llena de emociones.

Este 25 de febrero varios equipos se jugaron todo en la cancha, e incluso se presenciaron remontadas sorpresivas como la del Atalanta sobre el Borussia Dortmund.

Los resultados de los partidos dieciseisavos de final fueron los siguientes:

Atalanta 4-1 Borussia Dortmund

Real Madrid 2-1 Benfica

Juventus 3-2 Galatasaray

Paris Saint-Germain 2-2 Monaco

Frente a estos resultados los clasificados definitivos a los octavos de final de este importante torneo son:

1- Arsenal

2- Bayern Munich

3- Liverpool

4- Tottenham Hotspur

5- Barcelona

6- Chelsea

7- Sporting de Lisboa

8- Manchester City

9- Atlético de Madrid

10- Bayer Leverkusen

11- Newcastle United

12- Bodo/Glimt

13- Atalanta

14- Real Madrid

15- Paris Saint-Germain

16- Galatasaray

Cada uno de estos equipos se medirán durante el mes de marzo en lo que será la fase de los octavos de final. Sin embargo, este torneo primero deberá definir sus choques de esta fase.

El sorteo de los octavos de final de la Champions League se definirá el próximo viernes 27 de febrero, cuando se definan las siguientes llaves de esta competición.

Sin dudas, la Champions League guarda grandes emociones para cada uno de los amantes del fútbol, tal y como ya ha sido en el desarrollo actual del torneo.

Se espera que la ‘orejona’ presente varias sorpresas más, como ya lo fue la eliminación del Inter de Milán, actual subcampeón del torneo, a manos del Bodo/Glimt, luego de una definición llena de emociones durante el pasado martes 24 de febrero.