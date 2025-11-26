Dayro Moreno reveló cuánto dinero se ha gastado en trago; es una millonada

Dayro Moreno es uno de los futbolistas más populares en Colombia, por lo que no solo hizo historia con la Selección Colombia, sino también a nivel internacional y actualmente en el Once Caldas, en donde se convirtió en el gran goleador del torneo. Sin embargo, algo que siempre lo caracteriza es que muchos hablan de la relación que tiene el deportista con el trago; incluso lo han molestado diciendo que el “aguardiente” le da más energía.

Aunque todo esto son solo bromas que hacen sus seguidores en redes sociales, en las últimas horas, se dio a conocer un video del deportista, en donde habla sobre cuál es el licor que más le gusta. Pero lo que más llama la atención es la cantidad de dinero que se ha gastado en total en todas las botellas.

¿Cuál es el trago favorito de Dayro Moreno y cuánto dinero ha gastado en cada botella?

En medio de una conversación con el creador de contenido ‘El negro está claro’, Dayro Moreno reveló cuál es ese trago que más le gusta y en el que, aparentemente, ya se gastó más de mil millones de pesos. Aunque esta cifra es en total a lo largo de los años, pues lleva una larga temporada tomando este tipo de licor, que sin duda se convirtió en su favorito.

“Yo llevo como 22 años tomando. Pero el licor que más me gusta es el tequila y la botella que más me gusta vale $500 lucas“, confesó Dayro Moreno en medio de la entrevista.

La cifra sorprendió a todos sus seguidores y la respuesta sobre su licor favorito, también, ya que durante años han creído que su favorito es el aguardiente. Además, nadie se esperaba que cada botella tuviera un valor tan alto, de aproximadamente medio millón de pesos.

Pero esto no es todo, ya que Dayro Moreno reveló que a lo largo de estos 22 años, se ha gastado más de 1.500 millones de pesos, una suma bastante alta. Se trata de un licor especial, exclusivo y de lujo que tiene un valor alto, teniendo en cuenta que pasa por un largo proceso de añejamiento en barricas de roble.

Para finalizar, confesó que en todo este tiempo ya se tomó un poco más de 3000 botellas de este tequila, algo que sin duda impresionó a todos sus seguidores. Además, mencionó que mientras se tomaba estas botellas, siempre estuvo “disfrutando” con sus amigos más cercanos.