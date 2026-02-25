WhatsApp reveló la llegada de anuncios dentro de la aplicación: ¿Se pueden quitar?

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo en lo que se refiere a mensajería. Esta app cuenta con una gran cantidad de usuarios en el planeta, quienes la usan para comunicarse con sus seres queridos y personas cercanas.

Constantemente esta aplicación se mantiene en innovación, gracias a una amplia cantidad de actualizaciones, donde se llevan a cabo varias novedades para mejorar su funcionamiento.

Esto suele ser del gusto de los usuarios. Sin embargo, recientemente se reveló una novedad que generó preocupación, y también bastantes críticas.

WhatsApp reveló la llegada de los anuncios

Sin lugar a dudas, WhatsApp ha sido una de las aplicaciones favoritas en el último tiempo en materia de mensajería. Miles de usuarios disfrutan de este servicio de manera gratuita.

Aun así, esta tendría varios cambios próximamente, con los que se cambiaría el funcionamiento de WhatsApp. Dicha aplicación seguirá siendo gratuita.

No obstante, ahora WhatsApp empezará a tener anuncios dentro de la aplicación y serán usuarios en el área de canales y en los estados.

La aplicación verde de mensajería reveló esto a sus usuarios, e hizo la aclaración de que esto no modificará ni pondrá en riesgo la privacidad en los chats.

De hecho, WhatsApp también especificó que estos anuncios no serán visibles en el apartado de los chats, donde seguirá el funcionamiento de manera normal.

Esto ha generado gran molestia en los usuarios, sobre todo por el hecho de que esta aplicación por años ha estado libre de anuncios, y ha tenido un funcionamiento totalmente gratuito.

¿Se pueden quitar los anuncios?

Por ahora, WhatsApp especificó que estos anuncios son obligatorios. Aun así, es posible que en un futuro exista una versión paga de esta aplicación, con el objetivo de así quitar los anuncios para quienes se suscriban.

No obstante, por el momento esto no existe, y dichos anuncios se deben ver de manera obligatoria, sobre todo para ver los canales o los estados de sus contactos.

De hecho, en la página web de WhatsApp puede ver un apartado donde ofrecen la posibilidad de crear sus propios anuncios dentro de la aplicación.

Lo cierto es que próximamente empezará a ver anuncios dentro de su WhatsApp, y este será el funcionamiento normal de una de las aplicaciones más grandes del mundo.