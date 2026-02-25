¡Es oficial! Metallica hace historia y anuncia su residencia en The Sphere en Las Vegas ¿Cuándo será?

Metallica no para de sorprender a sus seguidores y en esta oportunidad decidió dar una noticia que emocionó a todos sus fans en todo el mundo. Después de hacer una gira de conciertos en diferentes países durante más de tres años, ahora están listos para dar inicio a su residencia en Las Vegas.

La banda dio a conocer que ya tienen todo listo para lo que será ‘Life Burns Faster’ en The Sphere en Las Vegas, Estados Unidos. Los artistas hacen historia al ser la primera banda de heavy metal en tocar en este escenario, en donde ya han llegado varias de las estrellas más importantes en todo el mundo.

Según se dio a conocer la banda en sus redes sociales, Metallica va a ofrecer dos conciertos con dos repertorios diferentes los jueves y sábados en la noche durante cuatro semanas. Así que es algo completamente distinto a lo que ya se vio en la gira de la banda en meses pasados.

¿Cuánto vale ir a la residencia de Metallica en The Sphere en Las Vegas?

Aún no hay muchos detalles relacionados con los precios, pero todos los fans que se quieran inscribir en la preventa oficial podrán hacerlo desde hoy. Todas las entradas para verlos y vivir toda la experiencia VIP van a estar disponibles desde el próximo 27 de febrero y la preventa de boletas con silletería numerada el martes tres de marzo.

Finalmente, si quiere acceder a la venta de entradas como público general, lo podrá hacer desde el próximo seis de marzo del 2026. Tenga en cuenta que en total serán ocho conciertos, los próximos 1 y 3, 15 y 17, 22 y 24, y 29 y 31 de octubre del año en curso.

En caso de que los fans quieran asistir a los dos shows, tanto el del jueves como el del sábado, deben saber que no van a escuchar ninguna canción repetida, ya que se trata de dos conciertos totalmente diferentes. Además, los artistas venían revelando pistas, en donde mencionaron que ya tenían muchas cosas listas sobre esto, así que se espera que sea uno de los mejores shows en la historia de la banda.