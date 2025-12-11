Ya está disponible el resumen de PlayStation Wrap-Up 2025: Así puede verlo completo

PlayStation Wrap-Up llega una vez más para resumir el año de los amantes del ‘gaming’ alrededor de todo el mundo. Miles de personas están listos para saber como fue su año en materia de videojuegos, y Sony les da esta posibilidad.

Tal y como sucede con Spotify o YouTube, PlayStation tiene su propio ‘wrapped’, con el objetivo de resumir lo que fue un año lleno de emociones en la industria de los ‘joystick’.

En caso de que sea usuario de PlayStation y quiera disfrutar al detalle de lo que fue su año en materia de ‘videojuegos’, aquí les contamos como puede ver su ‘Wrap-Up’-

¿Cómo ver el PlayStation Wrap-Up 2025?

PlayStation es una de las franquicias más reconocidas en el mundo de los videojuegos. Miles de personas disfrutan de gran entretenimiento a través de títulos y consolas imperdibles pertenecientes a esta marca.

Si usted es uno de ellos, les contamos que puede disfrutar conocer con claro nivel de detalle la cantidad de juegos o incluso horas que disfrutó.

Esto es gracias al ‘Wrap-Up 2025’, un resumen donde PlayStation muestra con claridad todos los detalles respecto a lo que fue este año en materia de ‘gaming’.

Con un simple vistazo podrá saber:

El videojuego que más disfruto

La cantidad de horas jugadas

Los juegos disfrutados

La cantidad de trofeos ganados

Ver esto es muy sencillo, pero, en caso de que no sepa exactamente como puede hacerlo, aquí les tenemos el paso a paso:

1- Ingresar al siguiente link: https://wrapup.playstation.com

2- Inicie sesión en PlayStation

Una vez complete ambos pasos verá como este resumen se despliega con su perfil, y cada uno de los detalles de su año en PlayStation.

Los videojuegos que regala PlayStation en diciembre

Sin lugar a dudas, PlayStation ha presentado gran cantidad de emociones en el mes de diciembre para sus fanáticos.

Miles de usuarios han podido disfrutar de varios regalos durante este mes, y se espera que siga siendo de esta manera.

Parte de ello son los videojuegos que regala Sony durante este mes. Estos son:

LEGO Horizon Adventures

Killing Floor 3

The Outlast Trials

Synduality Echo of Ada

Neon White

Cabe recordar que estos títulos son disfrutables, siempre y cuando tenga una suscripción a PlayStation Plus. Los costos de la misma son:

– Essential – 7,99 dólares

– Extra – 11,99 dólares

– Deluxe – 13,99 dólares